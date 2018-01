Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: Veranópolis

(Foto:MasterLynK / VEC / Divulgação)

Fundado em 1992, o Veranópolis surgiu após a fusão do Clube Atlético Veranense e o Grêmio Esportivo e Cultural Dalban, dois clubes que eram semi-profissionais na cidade, cujo nome eram o mesmo do clube.

Nos anos de 1992 e 1993 disputou a segunda divisão, sendo neste último ano, campeão sob o comando do técnico Tite. Desde 1994, quando subiu para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, nunca mais foi rebaixado, feito único por um time do interior do Estado.

O recinto do Veranópolis é o estádio Antônio David Farina. A casa está localizada às margens da rodovia RST-470, na entrada do Bairro Medianeira, na Serra Gaúcha. A capacidade é para cerca de 4.000 torcedores.

A preparação para 2018

No dia 18 de janeiro, o Veranópolis dá seu ponta pé inicial na temporada. O jogo de estreia pelo Campeonato Gaúcho 2018 será diante do Internacional, às 21h, no estádio Beira Rio. Neste ano, o clube chega a sua 25ª participação no torneio, na expectativa de levantar seu primeiro caneco no Gauchão.

A preparação do Pentacolor para esta temporada teve início ainda no ano passado. No mês de dezembro, o clube realizou amistosos contra equipes que também irão disputar o Campeonato Gaúcho. Na primeira partida, diante do São Paulo de Rio Grande o placar terminou em 0 a 0. No segundo jogo, o empate veio novamente, desta vez contra o Caxias. Em 30 de dezembro, no último amistoso do ano, o time foi superado pelo Novo Hamburgo, atual Campeão Gaúcho, pelo placar de 1 a 0.

Já em 2018, em sua última preparação para a estreia no Gauchão, a equipe enfrentou o Avenida no estádio Antônio David Farina, em Veranópolis. A partida terminou 1 a 0 para o time da casa. Com o saldo positivo, o VEC tem agora o foco voltado exclusivamente para o primeiro jogo no Campeonato.

Campanha em 2017 e as perspectivas da equipe para 2018

O time do Veranópolis terminou 2017 com uma das metas alcançada: permanecer na elite do futebol gaúcho. Em sua participação no Gauchão, a equipe chegou até as quartas de final do torneio. Acabou eliminado pelo Grêmio, após perder o primeiro jogo em casa pelo placar de 2 a 0 e sofrer uma goleada de 5 a 0 na segunda partida, disputada na Arena do Grêmio.

Após a eliminação, as atividades do clube se tornaram inativas e todo planejamento esteve voltado para a temporada 2018. Uma das principais atenções do clube foi quanto a formação do elenco e neste quesito enfrentou dificuldades.

Por conta da grande transferência de atletas para times da série A e B, onde firmam contratos longos, o mercado se tornou escasso. Com dificuldades nas contratações, o Veranópolis aposta num elenco reduzido e com nomes já conhecidos pelos torcedores.

Até agora, o grupo comandando pelo técnico Julinho Camargo é formado por 23 atletas, sendo que cinco deles já vestiram a camisa da dupla Gre-Nal: o lateral-direito Felipe Mattioni e o atacante Wesley que eram jogadores do Grêmio e os volantes Jair e Bertotto, além do meia Talles Cunha que já defenderam o Internacional.

Com isso, o time da serra deverá ser formado por: Reynaldo; Felipe Mattioni, Rafael Bonfim, Léo D’Agostini e Romano; Jair (Bertotto), Eduardinho, Rogerinho e Talles Cunha; William (Wesley) e Juba.

Os destaques

Em outubro do ano passado, o clube anunciou a contratação do lateral-direito Felipe Mattioni. O jogador surgiu como promessa do Grêmio em 2018 e logo foi transferido ao Milan. Na Europa, o atleta ainda teve passagens pelo futebol espanhol e inglês. Retornou ao Brasil em 2017 para vestir a camisa do Boa Esporte-MG. Na passagem pela equipe, trabalhou com o técnico Julinho Camargo, que o indicou para o VEC para a disputa do Campeonato Gaúcho deste ano.

O volante Eduardo Flores Gomes, o Eduardinho, vai para a 10ª temporada defendendo as cores do Veranópolis. O atleta de 34 anos chegou à equipe no ano de 2008 e em 2017 completou 150 jogos pelo clube. A experiência do atleta será umas das armas do time neste campeonato.

O Treinador

Além dos atletas, o atual treinador do VEC também já teve passagens por Internacional e Grêmio. Julinho Camargo foi formado nas categorias de base do tricolor e chegou a comandar a equipe em 2011. No lado vermelho, Julinhou foi auxiliar técnico de Paulo Roberto Falcão. No ano passado o treinador chegou a comandar a equipe do Boa Esporte nas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, no entanto, ao não atingir um bom desempenho com a equipe e acabou demitido.

Extracampo

Um fato fora de campo fez parte da rotina do clube nas últimas semanas. O atacante Rogerinho foi preso após ser pego em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, onde foi constatado que o atacante jogador estava alcoolizado e com a carteira de habilitação vencida. Após permanecer preso por duas noites, o atleta pagou fiança e foi liberado. Rogerinho já se reapresentou ao clube.