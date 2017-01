Com susto de Rafael, Cruzeiro vence Araxá em segundo jogo-treino da temporada

O Cruzeiro entrou em campo, na manhã deste domingo (22), para enfrentar o Araxá, no segundo jogo-treino da temporada. A Raposa, que já havia vencido o Águia, no meio de semana, obteve mais um triunfo, desta vez, por 3 a 0, com gols de Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Alex.

Assim como foi contra o Águia, o jogo-treino deste domingo teve três tempos com duração de 30 minutos cada. O técnico Mano Menezes lançou os titulares apenas na primeira etapa. A equipe contou com: Rafael, Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo; Henrique e Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sobis.

Logo no início da partida, um susto: o goleiro Rafael se chocou com o atacante Itamar, do Araxá, após dividida. O jogador do Cruzeiro levou a pior, cortando o supercílio e chegou a quebrar um pedaço de um dos dentes. Rafael foi atendido imediatamente, teve a cabeça enfaixada e acabou sendo substituído por Lucas França.

O jogo foi bastante disputado. O primeiro gol só saiu no fim da primeira etapa, quando o lateral-direito Ezequiel descolou lançamento para Rafael Sóbis completar para o fundo do barbante. Lucas França permaneceu no gol para a segunda etapa, mas o restante do time foi modificado: Mayke, Caicedo, Murilo e Fabricio; Romero e Hudson; Elber, Marcos Vinicius e Alisson; Ábila.

Ramón Ábila foi o responsável pelo segundo gol. O atacante recebeu passe de Elber e tocou na saída do goleiro Neto. No entanto, a partida foi paralisada novamente por mais um susto: Marcos Vinícius deixou o gramado após torcer o tornozelo direito levemente e foi substituído por Raniel. Assim que saiu, o meio-campo iniciou o tratamento com gelo.

Já no terceiro e último tempo, poucas alterações: na lateral esquerda, saiu Bryan para a entrada de Fabrício. E no decorrer da etapa, o zagueiro Murilo Cerqueira deu vaga a Edimar. Aos 17 minutos, o meia Alex acertou um belo chute de fora da área e finalizou o placar na Toca II: 3 a 0 para o Cruzeiro e mais um teste aprovado pelo técnico Mano Menezes.

O jogo-treino deste domingo marcou o fim do regime de concentração dos atletas do Cruzeiro, que iniciou no dia 10 de janeiro. Os jogadores terão a segunda-feira (23) de folga e retornam aos trabalhos na terça (24). Na quarta-feira (25), às 17h, a Raposa terá o último jogo-treino da pré-temporada, diante do Brasília-DF, no SESC Venda Nova. A estreia oficial do clube celeste no ano será contra o Villa Nova, no Mineirão, no próximo domingo (29), pelo Campeonato Mineiro.