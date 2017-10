Conca entra no segundo tempo, se destaca e Flamengo goleia em jogo-treino

Neste sábado (7), o Flamengo realizou um jogo-treino com o Itaboraí Profute e venceu por 7 a 2. A atividade aconteceu no CT do Ninho do Urubu e serviu como oportunidade para alguns atletas que vinham sendo pouco observados - ou até mesmo para os que querem se firmar.

O técnico Reinaldo Rueda, sem alguns nomes importantes no elenco por conta da convocação para as Eliminatórias, decidiu dar visibilidade à alguns atletas. Nomes como Léo Duarte, Rômulo, Mancuello, Conca e os jovens Matheus Thuler e Pablo Maldini apareceram.

Diego ficou na academia se recuperando e fazendo trabalhos físicos. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No primeiro tempo da atividade, o colombiano utilizou o que tinha de melhor para o momento. Ou seja, sem a presença dos machucados e dos convocados, Rueda foi à campo com Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Juan e Renê; Rômulo, Mancuello e Everton Ribeiro; Berrio, Everton e Felipe Vizeu.

Apesar da grande diferença de elencos entre o Flamengo e o Itaboraí, o Rubro-Negro abriu apenas 2 a 0 na primeira etapa, com gols do zagueiro Juan e do argentino Mancuello. Outro jogador que se destacou foi o lateral Pará, que deu a assistência para Juan abrir o placar e por pouco não fez o mesmo com Everton.

Argentino Mancuello foi bem e coroou atuação com um gol. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para o início do segundo tempo, o Rubro-Negro voltou o mesmo e o "time do primeiro tempo" anotou mais um gol, esse de Vizeu após boa tabela de Everton Ribeiro e Berrío. À partir desse momento, Rueda decidiu trocar todos os onze jogadores e renovar o fôlego da zaga com os jovens Matheus Thuler e Pablo Maldini.

O então "time do segundo tempo" tinha Muralha, Rodinei, Matheus Thuler, Rafael Vaz e Pablo Maldini; Márcio Araújo, Willian Arão e Conca; Gabriel, Geuvânio e Matheus Sávio. Neste time, o destaque ficou por conta do meia Conca, que deu assistência para dois gols - um de Geuvânio e outro de Matheus Sávio; posteriormente os mesmos dois jogadores marcaram de novo.

O Flamengo se reapresenta e só volta a treinar somente na segunda-feira (9). O clube busca a preparação ideal para o clássico contra o Fluminense na quinta-feira (12) no Maracanã às 17h pelo Campeonato Brasileiro.