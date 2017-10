Bruxa solta: situação dos lesionados do Grêmio às vésperas de enfrentar Barcelona-EQU

Ramiro foi uma das últimas vítimas, mas seu retorno deve ser dos mais rápidos (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

A situação do Grêmio passou a ser nada animadora. Mesmo classificado às semifinais da Libertadores da América, o clube gaúcho convive com a intensa aparição de lesões entre seus jogadores, por vezes, atingindo aos principais atletas do elenco. O departamento médico encontra trabalho para curar e reabilitar os jogadores gremistas. O jogo de ida contra o Barcelona-EQU é em 24 de outubro. A partida de volta, na Arena do Grêmio, em 1º de novembro.

Antes disso, muitos seguem como desfalques para as rodadas seguintes do Campeonato Brasileiro. O caso mais agravado foi o do meia Douglas. O catarinense voltou a precisar de cirurgia no joelho e está definitivamente fora da temporada. Outro que não está mais cogitado às atuações é o volante Maicon.

Ainda no setor, problemas com outros quatro meio-campistas. Michel passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e é dúvida ao jogo de ida no Equador. Ramiro passa por recuperação de lesão mais simples, não tem treinado com bola e apenas correu em volta do gramado no último fim de semana. Na Seleção Brasileira, Arthur, um dos principais atletas do time, está reavaliado pelos médicos. Descartaram lesão mais grave, mas havia a preocupação com sua mão durante treinos realizados desde a Bolívia. O jogador segue com a equipe do técnico Tite.

Além deles, o volante Cristian, recém-chegado ao clube, atuou na partida diante do Fluminense e sentiu problema muscular. Previsão de volta em 15 dias e, por enquanto, apenas corridas leves em volta do gramado. O experiente atleta poderia ganhar espaço nesse momento do grupo.

Outros atletas querem reforçar o Grêmio adiante. Kannemann treinou normalmente nas atividades do Centro de Treinamentos Luiz Carvalho. O atacante Luan desfalca o Grêmio há um mês. Ele apenas acompanhou Ramiro ao correr em volta do campo. A expectativa antes era de estar à disposição diante do Cruzeiro, mas o jogador passa a se preparar para enfrentar os equatorianos.

Michael Arroyo passou por lesão simples, foi reavaliado para estar à disposição da Seleção do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele retorna da concentração de seus compatriotas e pode reforçar o Grêmio contra o Cruzeiro. Ausente nos últimos compromissos, o lateral-direito Edilson é outro que pode voltar. Lucas Barrios ficou fora dos jogos pela Seleção do Paraguai, mas trabalhou com bola e pode ser relacionado diante dos cruzeirenses. O atacante Fernandinho era dúvida, mas é presença mais próxima para lista dos relacionados ante o time mineiro.

Dessa forma, com muita preocupação nos arredores da Arena do Grêmio, o Tricolor gaúcho tenta se recuperar da nebulosa passagem de setembro para outubro. É a continuação da saga entre o sufoco e a esperança.