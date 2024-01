Neste fim de semana o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E está em Diriyah, na Arábia Saudita, para sua primeira rodada dupla da 10ª temporada. E em uma sessão classificatórioa repleta de emoção e tempos baixos nos segundos finais, o bicampeão mundial Jean-Eric Vergne (DS Penske) foi avançando cada fase e duelo de playoffs, até derrotar Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) na final e conquistar a Julius Baer Pole Position.

Com o tempo de 1min12s062, essa foi a 16ª pole position de JEV na história da Fórmula E, igualando justamente o recordista neste quesito, o suíço Sébastien Buemi. Essa também foi à primeira pole position do francês na Era GEN3, e com isso, fica em uma posição importante para quem sabe, vencer pela primeira vez no circuito de rua saudita.

“O Evans estava muito rápido e foi muito difícil conquistar este tempo. A equipe não conquistava uma pole há muito tempo e isso é fruto do trabalho da equipe, que tem conseguido melhorar o carro constantemente a cada prova. Estou muito feliz, mas não sei se será possível segurar o Evans durante a corrida. No México não consegui superá-lo e fiquei preso atrás dele durante toda a corrida, agora estamos numa situação inversa e será a minha vez de tentar segurá-lo”, comentou Vergne após o encerramento do treino classificatório.

Finalistas da sessão, Vergne e Evans tiveram desempenhos bem diferentes na fase de grupos do treino classificatório. Evans participou do grupo 1 e por muito pouco não foi eliminado ainda nesta fase, duelando contra adversários que são favoritos ao título desta temporada, como seu companheiro de Jaguar, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), e o atual campeão da Fórmula E, Jake Dennis (Andretti).

Os quatro favoritos duelaram até os segundos finais no Grupo 1 e garantiram sua presença nos playoffs. Vencedor das duas provas realizadas em Diriyah na temporada passada, Wehrlein chegou à liderar boa parte do Grupo 1, mas foi superado no fim por Cassidy e Dennis. Evans completou os quatro classificados. Jake Hughes (NEOM McLaren) ficou em quinto, após ter passado boa parte da sessão entre os quatro primeiros. Lucas di Grassi (ABT Cupra) terminou na nona colocação.

No Grupo 2, o duelo foi mais intenso e com brasileiro liderando durante boa parte da sessão. Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E) mostrou que neste fim de semana tem condições de lutar por pontos, fechando em segundo lugar, sendo superado nos segundos finais por Vergne. Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) e Norman Nato (Andretti) completaram os quatro que avançaram para os playoffs.

Nas quartas de final, tivemos duelos “internos”. A dupla da Jaguar duelaram pela primeira vez nos playoffs nesta temporada e Evans levou a melhor contra Cassidy. No duelo dos carros com powertrain Porsche, Dennis eliminou Wehrlein. Sette Câmara venceu Günther enquanto Vergne não deu chances para Nato.

Nas semifinais, Evans venceu Dennis anotando a melhor volta do final de semana até o momento, a primeira na casa de 1min11s, e garantiu sua presença na disputa da Julius Baer Pole Position. No outro duelo, Sette Câmara até cravou um bom tempo, mas foi superado na última parcial por Vergne.

Na final, Vergne foi mais rápido que Evans em todas as parciais e conquistou a pole, se juntando a Buemi como os pilotos com maior número de poles na história do mundial de carros elétricos.

Confira abaixo como ficou o grid de largada para a corrida de Diriyah, que será realizada nesta sexta-feira (26) com largada programada para às 14h (horário de Brasília).

1º Jean-Eric Vergne – DS Penske

2º Mitch Evans – Jaguar TCS Racing

3º Jake Dennis – Andretti

4º Sérgio Sette Câmara – ERT Formula E

5º Norman Nato – Andretti

6º Pascal Wehrlein – TAG Heuer Porsche

7º Nick Cassidy – Jaguar TCS Racing

8º Maximilian Günther – Maserati MSG Racing

9º Sam Bird – NEOM McLaren

10º Jake Hughes – NEOM McLaren

11º Stoffel Vandoorne – DS Penske

12º Robin Frijns – Envision Racing

13º Sebastien Buemi – Envision Racing

14º Oliver Rowland – Nissan

15º sacha Fenestraz – Nissan

16º Nico Müller – ABT Cupra

17º Lucas di Grassi – ABT Cupra

18º Dan Ticktum – ERT Formula E

19º Edoardo Mortara – Mahindra

20º Antonio Félix da Costa – TAG Heuer Porsche

21º Jehan Daruvala – Maserati MSG Racing

22º Nyck de Vries – Mahindra