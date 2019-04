Federer vence Tiafoe em sets diretos e vai à terceira rodada em Miami

Em sua estreia no Masters 1000 de Miami neste sábado (25), o suíço Roger Federer venceu o americano Frances Tiafoe, que garantiu sua vaga na chave principal pelo Qualificatório, em sets diretos, 7/6 (2) 6/3 e terá como próximo adversário o vencedor da partida entre o argentino Juan Martín del Potro e o holandês Robin Haase.

O ex número um do ranking busca repetir um feito que alcançou em 2006. Caso vença o Masters 1000 de Miami, Roger Federer terá vencido o primeiro Grand Slam da temporada além dos dois primeiros torneios de Masters 1000, Indian Wells e Miami respectivamente. Curiosamente, em 2006, para se consagrar campeão do torneio que ocorre na Flórida, o tenista helvético teve seu atual treinador, Ivan Ljubicic, como adversário na final. Se se consagrar campeão este ano, o suíço será tri campeão do torneio americano.

2006 foi a melhor temporada de Federer em sua carreira onde venceu três Grand Slams, sendo finalista em todos, e alcançou o fantástico percentual de 94,8% de vitórias na temporada ao vencer 92 partidas e perder apenas cinco, quatro delas para seu maior algoz, Rafael Nadal e uma para o britânico Andy Murray.

Após desistências do atual campeão Novak Djokovic e do número um do ranking, Andy Murray, ambos se queixaram de lesão no cotovelo, o suíço é cotado como um dos favoritos a vencer o torneio nesta temporada. Com 25 títulos de Masters 1000 na carreira, o tenista natural da Basiléia busca diminuir a vantagem entre ele e Rafael Nadal. O espanhol possui 28 títulos e fica atrás apenas do sérvio Djokovic que tem 30 títulos desta modalidade.

Roger Federer já soma na atual temporada 14 vitórias em 15 partidas e está próximo de alcançar sua 1100ª vitória. O ex número um já conta com 1094 vitórias na carreira.