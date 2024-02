A cidade de Petrolina, situada no Vale do São Francisco, receberá, entre os dias 15 e 21 de abril, um dos maiores torneios de Beach Tennis do planeta, chancelada pela Federação Internacional de Tênis, a ITF. O EMS Open de Beach Tennis acontece na EMS Arena, inaugurada há pouco mais de um ano, e contará ao todo com quatro competições, sendo a maior delas um BT 400 com a premiação total de US$ 35 mil e 470 pontos no ranking. Os eventos BT 400 estão entre as maiores competições do mundo e só perdem para o seleto grupo de eventos Sand Series, os mais tradicionais do esporte que mais cresce no Brasil.



Será um festival de Beach Tennis começando por um torneio BT 50 nos dias 15 e 16 com premiação de US$ 4 mil, o torneio BT 400 entre os dias 18 e 20 e o BT 10 sem premiação. Ao todo serão US$ 39 mil distribuídos e 530 pontos no ranking mundial aos atletas profissionais. A expectativa é de receber quase todos os melhores do mundo do esporte.

Os atletas amadores também poderão jogar o torneio nacional da Confederação Brasileira de Tênis nas categorias A, B, C e D em Duplas Masculina, Feminina, Mista, categorias por idades no Juvenil e no Masters. As inscrições do profissional já estão abertas pelo site da ITF e dos amadores pelo Tênis Integrado pelo link.



Petros Araújo, dono da EMS Arena e um dos organizadores, é ex-jogador de futebol de renomadas equipes como Corinthians e São Paulo. Hoje atua no Neom, da Arábia Saudita. Ele detalha suas expectativas na competição: "A EMS Arena existe com o propósito de transformar vidas assim como o esporte transformou a minha. Eu quero usar essa ferramenta magnífica para ajudar outras pessoas e é por isso que nosso complexo existe. Nossa felicidade é imensa em receber três eventos internacionais desse porte pela primeira vez no estado de Pernambuco", destacou Petros: "Dentro disso queremos trazer uma nova experiência para esse esporte, um pouco do que vivo nos meus 21 anos de atleta profissional de futebol e a experiência da EMS Farmacêutica com grandes eventos. Nossa ideia é trazer algo muito especial e criar experiências que possam agregar muito no Beach Tennis. Ter os melhores do mundo do esporte na nossa região, fortalecendo não só o esporte, mas também turismo, cultura e economia, não tem preço. Vamos preparar um evento maravilhoso para todos. Podem vir pois quem vier de forma vai gostar muito", destacou.



"A EMS tem orgulho em incentivar a cultura e o esporte nacional, e como líder de mercado a 18 anos, continuamos com nosso propósito de levar saúde com inovação e qualidade para todos os brasileiros. Participar do World Tour BT 400 na EMS Arena em Petrolina, que será o maior evento da modalidade no Brasil, demonstra nosso forte compromisso em investir na qualidade de vida através do esporte", declarou Felipe Cautella, diretor de marketing Institucional da EMS.



O EMS Open de Beach Tennis tem o patrocínio master da EMS Farmacêutica e o patrocínio do River Shopping. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Pernambucana de Tênis e Beach Tennis.