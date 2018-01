Chung surpreende, elimina Djokovic e vai às quartas do Australian Open

Noite histórica em Melbourne. Com apenas 21 anos de idade e três de tênis profissional, o sul-coreano Hyeon Chung conseguiu uma façanha: eliminar Novak Djokovic do Australian Open, torneio onde o sérvio levantou a taça em seis ocasiões. O placar foi de 7/6, 7/5 e 7/6 em 3h18 de partida.

Essa foi a primeira vitória de Chung contra o ex-número um do mundo, e logo na mesma quadra onde enfrentaram-se na única vez anterior: a Rod Laver Arena. Naquela ocasião, em 2016, Djokovic havia vencido por 6/3, 6/2 e 6/4.

Agora, Hyeon fará um confronto de surpresas nas quartas de final. Irá enfrentar o americano Tennys Sandgren, que derrotou Thiem e Wawrinka no torneio. A única partida entre os dois foi há duas semanas, no primeiro campeonato de 2018, com o sul-coreano saindo vitorioso.

O jogo

Alguns jovens na mesma situação de Chung ficariam nervosos. Djokovic, Rod Laver Arena lotada...mas não aconteceu. O sul-coreano começou a partida atacando e explorando muito seu forehand. Assim, ele abriu logo 4/0 no placar.

Acalmando os nervos e colocando a bola em jogo nos games seguintes, Novak voltou para o jogo e soube controlar-se no fundo de quadra. Assim, ele devolveu uma quebra de imediato e, mais além, quebrou novamente quando o sul-coreano sacava para fechar, em 5/4.

Tudo parecia estar do lado do sérvio, que conseguiu levar o set para o tiebreak. Melhor para Hyeon, que mesmo tendo se descuidado, conseguiu levantar novamente a intensidade e venceu por 7-4.

Com dores constantes no cotovelo, Djokovic tentava se segurar na partida, mas cada vez mais seu adversário crescia. Assim, Chung abriu 2/0 no segundo set e viu-se dominar o oponente.

Mas foi só por um instante. Apesar das dores e do placar, Novak estava com a cabeça em dia e não desgrudou do forte jogo mental. Assim, ele conseguiu voltar para o jogo momentaneamente, apenas para perder o saque em 5/6. O set era novamente do sul-coreano, com 7/5.

Na terceira parcial, o jogo começou diferente. Logo no primeiro game, o sérvio reagiu na partida e quebrou o serviço de Hyeon, largando na frente. Não durou muito, pois a quebra foi devolvida de imediato e o placar estava 1/1.

Sustentando trocas de bolas, Chung confirmou mais um game, jogando de maneira parecida aos velhos tempos do próprio Djokovic. Assim, ele quebrou e abriu 3/1 no placar. Foi outra quebra que não teve longa duração, pois o game seguinte teve novamente o sérvio devolvendo.

O jogo então prosseguiu sem quebras até o 6/6, onde o sul-coreano voltou a ser mortal no tiebreak, entortando o sérvio e usando seu forehand como gente grande. Assim, ele conseguiu os mini breaks e venceu o desempate, levando a partida por 7/6, 7/5 e 7/6.