Com participação ativa do VAR, Portugal empata com Irã e consegue classificação

Em Saransk, Portugal e Irã empataram em 1 a 1, com direito a um golaço de Ricardo Quaresma. Ansarifard empatou em cobrança de pênalti assinalado pelo árbitro de vídeo, o segundo do jogo, terceiro lance revisto em campo.

O resultado classificou os atuais campeões europeus para as oitavas de final da Copa do Mundo, contra o Uruguai, líder do grupo A, após derrotar os anfitriões do torneio.

Já os iranianos vão para casa de cabeça erguida. Visto como azarão do grupo, conseguiu derrotar o Marrocos e atrapalhar a vida dos favoritos da península Ibérica.

Um golaço de Quaresma, não poderia ser de outra maneira

Os portugueses, vice lideres até o momento, empatados com a Espanha em 4 pontos, mas com mais cartões amarelos, tinham a vantagem do empate, e se imaginava que teria dificuldades com uma possível retranca do adversário.

Mesmo com o belo jogo na estreia, 3 a 3 contra a espanhóis, o método adotado foi o de contra-ataque, o que não funcionou diante do Marrocos, onde o time tinha que propor o jogo e o que se esperava nesta última rodada também.

Mas o início foi totalmente ao contrário, onde se viu até uma pressão lusitana, sempre pelo lado esquerdo, procurando Cristiano Ronaldo, muito bem municiado por João Mario.

Os iranianos checaram até a discutir entre si, em cruzamento na área Beiranvand saiu do gol para ficar com a bola, mas Ezatolahi não o ouviu e meteu o pé na bola a tirando do goleiro que não se segurou e deu uma sonora bronca no zagueiro, chegando a empurra-lo.

No final do primeiro tempo, o Irã se colocou adiante e tomou gosto do jogo, levando perigo ao gol de Rui Patrício. Mas durou pouco, aos 45 minutos, Ricardo Quaresma acertou um golaço e colocou Portugal na frente do placar. O atacante bateu de fora da área ao seu melhor estilo, de “trivela”, indefensável para Beiranvand.

Juiz se atrapalha e o VAR teve de entrar em ação

O segundo tempo foi um jogo mais quente e pegado, a flor da pele. A Exemplo, Quaresma, marcado por dois jogadores, recebeu entrada forte de Ezatolahi. O camisa 20 não pensou duas vezes em devolver a pancada no lance seguinte e foi advertido com cartão amarelo.

Cristiano Ronaldo invadiu a área e foi derrubado com um contato. Enrique Cáceres continuou o lance, mas foi solicitado que revise o lance. Feito isso, o juiz voltou atrás e marcou a infração a favor dos portugueses. O que não adiantou muito, já que Beiranvand defendeu a batida de Cristiano Ronaldo, impedindo-o de alcançar Harry Kane na artilharia da copa.

Em agarra, agarra na área, o técnico do Irã, Carlos Queiroz pediu pênalti em um puxão de William Carvalho, usando até o sinal de vídeo para o árbitro. O mesmo manteve sua decisão de seguir o jogo e advertiu o treinador de ele não poderia gesticular o gesto de vídeo, ameaçando até o expulsa-lo.

Mas o recurso voltaria a ser usado, e finalmente a favor do time de Queiroz. Em cruzamento na área, a bola esbarra no braço do lateral Cédric, e após outra checagem do árbitro, o toque foi confirmado. Ansarifard foi para a cobrança e empatou o jogo, deixando o Irã à um gol da classificação. Algo que não aconteceu. O empate em 1 a 1 se permaneceu e os asiáticos voltam para casa, com o sonho de chegarem a uma histórica oitavas-de-final escapar.

Ao mesmo tempo, o VAR confirmava o gol de Iago Aspas à favor da Espanha contra o Marrocos, e também classificava os espanhóis para a próxima fase, contra a Rússia.