West ham vence Manchester United e aumenta a crise dos red devils

Pressionado pela imprensa e já não tão mais ovacionado por parte da torcida dos red devils, o Manchester United enfrentou o West Ham na manhã deste sábado (29), no London Stadium e foi derrotado por 3 a 1 em jogo válido pela Barclays Premier League.

Resultado que coloca o técnico português, José Mourinho, contra a parede e mais pressionado do que nunca já que, no jogo anterior, foi eliminado nos pênaltis para o Derby County, time da segunda divisão inglesa, pela Copa da Liga inglesa. E como o time dos hammers não tinha nada a ver com isso, foi pra cima logo no início do jogo.

Show de Felipe Anderson no primeiro tempo

O time de Manuel Pellegrini foi agressivo desde o apito inicial da partida, pressionando o United, sem deixar qualquer espaço para toques de bola e jogadas. E não demorou muito para os hammers abrir o placar, para a euforia de sua torcida, que foi a loucura com o gol, por conta da qualidade do brasileiro.

Com cinco minutos de jogo, o experiente lateral argentino Zabaleta cruzou rasteiro e Felipe Anderson, com os diversos recursos que tem, fez o gol de letra e abriu o marcador. 1 a 0. Para quem achava que o time de Pogba, Lukaku, Martial e De gea ia se reerguer na partida, estava enganado.

Apenas uma bola na trave de Lukaku, assustou o goleiro Fabianski e os torcedores do West ham, que voltaram a gritar gol no fim do primeiro tempo. Aos 42 minutos de jogo, após o cruzamento de Felipe Anderson, a bola sobrou para Yarmolenko que chutou forte. A bola desviou no zagueiro Lindelof e enganou o goleiro De gea, que nada pode fazer. 2 a 0.

Depois do gol, ambos não protagonizaram qualquer lance de perigo e aguardaram o final da primeira etapa para reorganizar o time.

Substituição polêmica e ousada

Na volta do intervalo, o Manchester United até começou melhor do que o West ham, pressionando o time da casa para tentar diminuir a vantagem logo no início do segundo tempo. O técnico Mourinho não demorou muito pra substituir e sacou o zagueiro Lindelof para a entrada do atacante Rashford. Com isso, o volante McTominay foi recuado para a zaga.

Mas só com 18 minutos, o goleiro dos hammers foi obrigado a sujar o uniforme, na cabeçada de Fellaini, em mais um dos cruzamentos, já característicos dos red devils por conta da estatura de seus jogadores. Porém, um dos jogadores mais altos e, atualmente, protagonista da equipe de rosa por ter sido campeão da Copa do Mundo, foi sacado do time.

Aos 24 minutos, o brasileiro Fred entrou em campo no lugar do francês e craque do time, Paul Pogba. O meia da França protagonizou, junto a Mourinho, um fato polêmico quando se estranharam em um treino dos diabos vermelhos. Entretanto, o jogador saiu sem qualquer tipo de semblante negativo e até cumprimentou o treinador.

A melhora do time visitante era evidente e os jogadores vindo do banco estavam tentando fazer a diferença. E um deles conseguiu. Em cobrança de escanteio, Rashford se antecipou ao zagueiro e marcou de calcanhar, diminuindo a vantagem dos hammers. 2 a 1.

Era o que o time precisava para ir pra cima dos hammers, mesmo dexiando espaços para o perigoso ataque do time de Manuel Pellegrini, que "fechou a conta" três minutos depois. Com 27 minutos, o lateral Shaw jogou errado, Noble roupou a bola se , com um belo passe, serviu o atacante Arnautovic que deu números finais a partida. 3 a 1.

Com o resultado, o West ham chegou a sete pontos, ocupando a décima segunda colocação enquanto o Manchester United se manteve nos dez pontos, na oitava colocação, até o momento. Na próxima rodada, o West ham enfrenta o Brighton, fora de casa e os red devils recebem o Newcastle.