Com brasileiros na lista, FourFourTwo anuncia Guardiola como melhor técnico do mundo

A revista “FourFourTwo” divulgou nesta terça-feira (30) os últimos dez nomes da lista dos 50 melhores treinadores da atualidade, que vem sendo divulgada desde a semana passada, dividida em blocos de forma decrescente. Pep Guardiola do Manchester City, foi eleito em primeiro lugar, seguido de Zidane (atualmente sem clube), e Diego Simeone (Atlético de Madrid).

O comandante dos cityzens foi escolhido o melhor, após sua campanha excelente na última temporada da Premier League, quando alcançou a incrível marca de 100 pontos, no campeonato que é nomeado por muitos, o mais difícil do mundo. Além da sua alta capacidade de se renovar e adaptar-se aos torneios, Pep consegue extrair de seus atletas o máximo do que eles podem render em campo.

Dos 50 nomes, oito estão ligados ao futebol inglês. Além de Guardiola, Jurgen Klopp (Liverpool - 5º); Mauricio Pochettino (Tottenham – 7º) e Maurizio Sarri (Chelsea – 8º) estão entre os dez. José Mourinho (Man. United – 25º); Unai Emery (Arsenal – 31º); Rafa Benítez (Newcastle - 34º); Eddie Howe (Bournemouth – 41º) e Sean Dyche (Burnley – 47º) completam os técnicos que estão atuando em clubes no momento.

Antonio Conte, que está sem clube atualmente, comandava o Chelsea até o final da última temporada, ocupa a 18ª colocação, e Gareth Southgate, técnico da seleção inglesa, a 40ª. Dos grandes centos do futebol mundial, a Inglaterra é o país com mais representantes (9), seguida de Espanha (8), Itália (7) e Alemanha e França com 5 nomes cada. Esses números constatam o que todos já sabem: o melhor campeonato do mundo é o da Inglês.

Brasileiros

​O Brasil foi representado por dois nomes nessa lista: Tite (Seleção brasileira) e Renato Portaluppi (Grêmio), eles ficaram em 11º e 28º respectivamente. É muito pouco para o futebol brasileiro, mas eles possuem uma característica em comum, ambos montam seus times dentro de campo com um futebol considerado moderno, com muita intensidade ofensivamente e bastante solidez na defesa. Além de suas brilhantes campanhas nos últimos tempos, Renato venceu a Libertadores da América em 2017 e Tite trouxe à seleção canarinho uma forma de jogar atual, tendo excelente participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (2016/17).

Confira a lista completa com os 50 treinadores escolhidos pela revista inglesa: