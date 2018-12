Schalke 04 empata com Hoffenheim e sobe na tabela

O Schalke 04 garantiu somente um ponto no empate por 1 a 1, contra o Hoffenheim, neste sábado (01) pela 13ª rodada da Bundesliga. Jogando fora de casa, na Rhein-Neckar Arena, o time azul real subiu de posição na tabela de classificação do campeonato, indo pra 11º lugar. Já o Hoffenheim permanece em 6º.

Durante o início de jogo, boas chances para ambas as equipes. Steven Zuber nos primeiros minutos exigiu do goleiro visitante bom trabalho para defender suas tentativas. Do lado do Schalke, Burgstaller de longe tentou abrir o placar, mas falhou. O time ainda tentou várias vezes, mas não conseguiu, sendo impedido pela defesa. Fahrmann também salvou ótimas jogadas de Joelinton e Demirbay quase no final da primeira etapa. O árbitro de vídeo também participou do jogo, quando Zuber foi julgado por ter supostamente bloqueado Caligiuri com seu braço e o pênalti foi marcado. Entretanto, o VAR entrou e cena e cancelou a cobrança.

Na segunda etapa, sem mudanças, os times mantiveram a força e o bom rendimento. Logo de início, o juiz assinalou pênalti a favor do time da casa. Andrej Kramaric marcou. Mesmo atrás do placar, o time azul, que jogou de verde, correu para tentar impedir a derrota. Suat Serdar teve uma brilhante oportunidade, mas o zagueiro Kasim Adams o impediu. Novamente, Caligiuri sofreu outro pênalti e agora, validado, o Schalke teve a oportunidade de empatar o jogo. Com Bentaleb na bola, o jogador deixou tudo igual. Depois do empate, o argelino ainda teve chances de virar o placar, mas foi impedido por Baumann.

Com o placar igual, ambos os times garantiram um ponto e lutam por melhores posições na tabela.

O próximo desafio do Schalke será contra o Borussia Dortmund, no sábado (08), às 12h30, em casa na Veltins Arena, pela 14ª rodada da Bundesliga. Já o Hoffenheim visita o Wolfsburg também no sábado no mesmo horário.