Raphael Guerreiro brilha, Borussia Dortmund bate Mônaco e termina na liderança do Grupo A

Nesta terça-feira (11), o Borussia Dortmund visitou o Mônaco em sua casa, o Stade Louis II, pelo Grupo A da Uefa Champions League. As duas equipes entraram em campo na França já com suas situações definidas. O time alemão, classificado antecipadamente para próxima fase, apenas cumpriram tabela, assim como os franceses, que sequer venceram na fase de grupos e foram eliminados na quarta rodada.

Mesmo tendo sua vaga garantida no mata-mata do torneio, as Abelhas não descansaram e contaram com um show de Raphael Guerreiro para vencer o Monaco. O português marcou duas vezes na partida e liderou seus companheiros no triunfo na França.

O primeiro tento saiu cedo, aos 15 minutos, em boa trama do ataque alemão. Pulisic recebeu na entrada da área, girou e fez ótima enfiada de bola para Phillip. O camisa 20 se livrou da marcação e cruzou rasteiro, deixando o lateral livre para marcar. 1 a 0.

Os jogadores de Lucien Favre seguiram pressionando a esquadra de Thierry Henry, mesmo atuando com vários reservas. Já entregue, os franceses apenas assistiam a equipe alemã jogar em seu próprio terreno.

Já no fim do jogo, aos 87, o Borussia Dortmund ampliou sua vantagem no placar. Jogada de Pulisic pela esquerda, ele invadiu a área e fez o cruzamento. O atacante Alcácer desviou e a bola sobrou nos pés de Raphael Guerreiro, que estufou as redes. Dois gols e vitória mais que decretada.

Os aurinegros terminam a fase de grupos na liderança, com 13 pontos, mesmo número do Atlético de Madrid, que perdeu no saldo. Já entre os outros colocados, o Club Brugge ficou em terceiro, com 6 pontos e vai disputar fase de 16 avos da Uefa Europa League. Os franceses se despedem na lanterna, com apenas um ponto conquistado em seis jogos.

Os dois times voltam a campo no fim de semana. Invicto na temporada e líder da Bundesliga, o BVB joga no sábado (15), ás 15h30, diante do Werder Bremen, no Signal Iduna Park. Por outro lado, indo de mal a pior na Ligue 1, os monegascos tentam superar a crise e terão o Lyon pela frente. A bola rola ás 10h no domingo (16), no Parc Olympique.