Gabriel Jesus faz dois e Manchester City vence Everton no Etihad Stadium

O Manchester City venceu o Everton por 3 a 1, no Etihad Stadium, em partida válida pela 17ª rodada da Premier League. Gabriel Jesus, enfim, desencantou e marcou dois gols. Sterling faz o terceiro e Calvert-Lewin diminui para os visitantes.

O City começou dominando, como já era esperado, mas os Toffees se seguravam bem atrás e sabia quando sair ao ataque. Digne escapou muito bem pelo lado do campo e encontrou o artilheiro Richarlison, que não soube aproveitar o passe e mandou a bola por cima da trave.

Depois do susto levado, os Citizens retomaram o controle da partida e foram para cima dos adversários. O gol não demorou a sair, e em belo passe de Sané, Gabriel Jesus tocou na saída de Pickford e encontrou os caminhos das redes depois de 8 jogos sem marcar um gol.

Com a posse de bola maior para os donos da casa, o Everton não conseguia sair do seu campo de defesa e só via o City trocar passes. Quando os Toffes enxergaram uma oportunidade de ataque, Digne lançou Calvert-Lewin, mas Ederson se antecipou e tirou com um soco a bola.

Na volta das equipes ao gramado, o visitante tentava esboçar alguma reação nos primeiros minutos, mas tomou um banho de água fria. Aos 50 minutos, Gabriel Jesus recebeu mais um lindo passe de Sané, e cabeceou firme para aumentar o placar.

Mas o Everton não se entregou, após levar o segundo gol. Depois de uma boa jogada entre Digne e Richarlison, o lateral cruzou na cabeça de Calvert-Lewin, que finalizou bonito e sem chances para defesa de Ederson, diminuindo o placar e aumentando as esperanças do time de Liverpool.

A esperança durou pouco, mais precisamente quatro minutos. Fernandinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, Sterling, que estava bem posicionado, cabeceou bonito para dar números finais ao jogo.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 44 pontos e voltou a ficar na liderança, pelo menos até o Liverpool jogar. O Everton estacionou nos 24 pontos e continua na sétima posição, dependendo do resultado entre Wolwerhampton e Bournemouth.

O City volta a jogar no próximo sábado, às 13h no horário de Brasília, contra o Crystal Palace. Já o Everton enfrenta o Tottenham em casa, no próximo domingo, às 14h.