Fiorentina para duas vezes na trave e fica no zero diante do Genoa

Genoa e Fiorentina tiveram alguns bons momentos durante a metade inicial da temporada, mas não chegaram a brilhar nas 19 primeiras rodadas na Serie A. O empate em 0 a 0 neste sábado (29), fechando o primeiro turno do Italiano, foi a epítome da campanha das duas equipes, que tiveram algumas boas oportunidades, mas não conseguiram tirar o zero do placar no Luigi Ferraris.

A primeira etapa foi de poucas chances no Luigi Ferraris. Logo no começo, Simeone recebeu bom cruzamento de Fernandes após escanteio curto, mas, em boa posição, mandou para fora. A Fiorentina foi o time mais organizado, finalizando sete vezes, contra duas do Genoa, dois a zero em chutes certos, e tendo 58% de posse de bola. O maior problema dos mandantes foi o aproveitamento de passes - apenas 67% de passes certos.

Apesar de um domínio territorial dos visitantes, o jogo aconteceu muito na intermediária, com algumas divididas mais fortes e pouca inspiração. Apenas na reta final, a Fiorentina conseguiu utilizar suas armas para assustar os mandantes. Aos 39, após cruzamento de Laurini, Simeone fez o pivô e Mirallas finalizou da entrada da área, carimbando a trave.

No minuto seguinte, Chiesa arrancou pelo meio e soltou para Fernandes, que ficou de frente para o gol, mas parou em grande defesa de Radu, que garantiu o empate sem gols para o intervalo.

A segunda etapa foi mais movimentada. O Genoa conseguiu mais finalizações – nove a seis -, e equilibrou também na posse de bola, aumentando de 42% para 44% no total. As duas equipes tiveram boas chances e estiveram a poucos centímetros da vitória. Aos dois, em bola ajeitada por Piatek na entrada da área, Lazovic arriscou chute no canto, mas Lafont caiu para espalmar.

Depois desse momento inicial de perigo dos mandantes, a Fiorentina dominou boa parte da segunda etapa, se aproximando do gol em alguns momentos. Aos 10, Mirallas recebeu na entrada da área, girou para cima da marcação e rolou para Chiesa, que finalizou pressionado, mas mandou chute perigoso sobre o gol.

Dois minutos depois, o italiano teve nova chance. Mirallas foi conectado por belo lançamento de Biraghi, cruzou na segunda trave e Chiesa chegou batendo de primeira, parando na trave. Aos 14, em bola ajeitada por Veretout na entrada da área, o jovem italiano finalizou forte, mas dessa vez parou em defesa difícil de Radu.

As alterações promovidas por Cesare Prandelli e Stefano Pioli diminuíram o volume de chances da partida, e o Genoa conseguiu melhorar para evitar chances mais claras da Fiorentina. Aos 32, em cobrança de escanteio de Lazovic, Piatek apareceu para cabecear no meio da área e exigiu ótima defesa de Lafont.

Já na reta final, a entrada de Sandro foi essencial para a criação de jogadas perigosas para os mandantes. Aos 48, o brasileiro assistiu Piatek, que arriscou de fora e, por conta de um desvio, passou raspando o travessão. Na sequência, o volante ficou com rebote na entrada da área e finalizou de primeira, mandando muito perto da trave de Lafont. No fim, apesar das boas chances para ambos os lados, o 0 a 0 permaneceu.

Com 26 pontos, a Fiorentina se mantém na 10ª colocação, três pontos atrás da Sampdoria, primeiro time dentro da zona de classificação à Europa League. O Genoa é o 14º, com 20, sete pontos acima da zona de rebaixamento.

As equipes só voltam a campo na metade de janeiro, após a parada de inverno. A Fiorentina entra em campo pela Coppa Italia no dia 13, às 12h, contra o Torino, fora de casa. Pela Serie A, a Viola tem confronto direto em casa diante da Sampdoria no dia 20, às 12h. Um dia depois, no dia 21, o Genoa recebe o Milan, às 18h. Jogos no horário de Brasília.