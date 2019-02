Com show de Sérgio Agüero , Manchester City vence Arsenal pela Premier League 

Em jogo válido pela 25ª rodada da Barclays Premier League, o Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 1 no Etihad Stadium.O time do técnico Pep Guardiola envolveu a esquadra de Unai Emery, que viu seu ataque quase não tocar na bola, principalmente no segundo tempo. Apesar do placar elástico, o goleiro Leno salvou os gunners de não tomarem uma goleada, fazendo belas defesas.

Geralmente, nos primeiros momentos dos jogos, as jogadas iniciais, que não acabam em gol, servem mais para motivar a torcida a ecoar o som da arquibancada de forma ensandecida. Mas para Sérgio Agüero, isso não existe. Com o argentino, o negócio é bola na rede.

E com menos de um minuto de jogo, Laporte roubou a bola de Iwobi e fez belo cruzamento pela esquerda. Agüero se jogou na bola e abriu o placar de peixinho, sem chances para o goleiro do Arsenal. 1 a 0. No último jogo dos sky blues, na derrota para o Newcastle, o time só precisou de 24 segundos para balançar as redes.

Em busca da liderança, pressionando o líder Liverpool na pontuação geral, os citizens continuavam pressionando os gunners. Kevin De Bruyne e Sterling comandavam o setor ofensivo do City enquanto David Silva, Gundogan e Bernardo Silva orquestravam o meio-campo.

Porém, o Arsenal tratou logo de responder e aos 11 minutos, com uma jogada ensaiada de escanteio, bem cobrado por Torreira. O lateral-esquerdo Monreal desviou na primeira trave e o zagueiro Koscielny completou para o fundo das redes, empatando a partida. 1 a 1.

Mesmo com o empate, o ataque da equipe londrina pouco fez no jogo. Lacazette e Aubameyang tiveram espaços para jogar em determinado tempo do jogo mas pouco produziram para os visitantes. Enquanto isso, o goleiro Leno evitava um vexame maior, fazendo belas defesas durante a primeira etapa.

E com tanta pressão dos citizens, era natural que o segundo gol sairia. Com 43 minutos da etapa inicial, Gundogan deu belo passe na entrada da área para Sterling que, em velocidade, entrou na grande área e cruzou rasteiro. E mais uma vez, Sérgio Agüero estava bem posicionado na segunda trave para balançar as redes e retomar a vantagem para o Manchester City. 2 a 1.

Se no primeiro tempo, o Arsenal pouco levou perigo ao gol dos citizens, na etapa final o goleiro Ederson foi um espectador privilegiado na partida. O City continuava pressionando enquanto o time londrino tentava se organizar com a bola rolando para tentar ao menos neutralizar a "blitz" ofensiva feita pelo time de Pep Guardiola.

Porém, não demorou tanto para acontecer o hat-trick do camisa dez do Manchester City. Em mais um passe em velocidade de Sterling, Leno chegou a desviar mas Agüero foi de carrinho na bola, que desviou no cotovelo do atacante antes de "beijar" a rede. 3 a 1.

Mesmo com uma boa vantagem no placar os sky blues mantiveram o estilo de jogo, sem dar qualquer brecha para um ataque do Arsenal. O técnico Unai Emery chegou a promover a estréia do meio-campo Denis Suárez para tentar equilibrar o jogo na armação e ter mais posse de bola. Entretanto, só foi mais uma tentativa em vão do treinador espanhol.

Mesmo com momentos para aumentar o placar, a partida terminou com o resultado de 3 a 1 para o Manchester City que agora soma 59 pontos, dois a menos que o líder Liverpool e enfrenta o Chelsea na próxima rodada, dentro de casa às 14h no domingo. Enquanto o Arsenal enfrenta o lanterna Huddersfield, fora de casa, às 13h no sábado.