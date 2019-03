Pela Bundesliga, Werder Bremen faz quatro e afunda Schalke na crise

No Werserstadion, o Weder Bremen recebeu o Schalke na abertura da 25ª rodada da Bundesliga. Focando na Europa League, os alviverdes jogaram melhor durante boa parte do jogo e saíram atrás do placar. Em crise e brigando para não cair, os azuis não foram capazes de manter a vantagem e tomaram a virada. No fim, o 4 a 2 deu esperança aos mandantes em conseguir vaga na competição continental e acendeu o sinal de alerta no time de Gelsenkirchen.

Etapa inicial igualada

O primeiro tempo foi equilibrado. Buscando vaga na Europa League, o Bremen precisava ser mais ofensivo que os rivais. E isso aconteceu. No começo, os Papagaios chegaram com perigo em duas oportunidades, com Pizarro e Rashica. Em contrapartida, os azuis esperavam erros dos adversários. Tanto é que abriram o placar com Embolo, aos 26 minutos, num vacilo da zaga alviverde: 0 a 1.

Após o gol sofrido, o Werder avançou a marcação e chegou ao empate. Aos 31, Rashica pegou de primeira cruzamento de Kruse vindo da esquerda e deslocou o goleiro: 1 a 1. Depois disso, Pizarro novamente quase marcou numa cabeçada. Do outro lado, Burgstaller assustou o goleiro alviverde.

Rashica comemorando o empate (Foto: Bundesliga)

O melhor se sobrepôs

Na volta do intervalo, o Werder Bremen voltou melhor. O equilíbrio visto na primeira etapa já não estava presente. E logo no começo, aos cinco, os donos da casa sofrem pênalti. Kruse não desperdiçou, um minuto depois e passou a frente do placar: 2 a 1. Sem forças para atacar, o Schalke não conseguia incomodar os Papagaios. Já aos 73, Rashica faz o segundo dele no jogo: o atacante recebeu na área, driblou o goleiro e empurrou para as redes: 3 a 1. O Werder dominava.

Aos 85, numa aventura ofensiva, os Azuis Reais conseguiram um escanteio. Oczipka cobrou e Embolo testou. Pavlenka ainda tocou nela, mas não evitou o gol dos adversários: 3 a 2. Depois disso, o Schalke ainda tentou uma reação, mas , já nos acréscimos, aos 90+4, Harnik recebeu de Möhwald e matou o jogo: 4 a 2.

(Foto: Bundesliga)

Como ficam?

Melhor durante boa parte do jogo, o Werder Bremen agora está em oitavo, com 36 pontos, três a menos que o Bayer Leverkusen, que ocupa a sexta colocação. Já o Schalke 04 segue em crise e ocupa a 14ª posição do campeonato que tem 18 times, com 23, quatro a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, o Stuttgart, que ainda joga na rodada, contra o líder Borussia Dortmund, às 11h30 do sábado (09).

Na próxima rodada, os Papagaios recebem o Mainz, às 11h30 do sábado (30), para continuar na briga por vaga na Europa League. Já os Azuis Reais visitam o Hannover, às 10h30 do mesmo sábado (30), em busca da vitória para seguir na Bundesliga. Antes, na terça (12), o Schalke vai à Inglaterra pegar o Manchester City, pela volta das oitavas da Champions League. A ida foi 3 a 2 para os ingleses.