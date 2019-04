Jogando fora de casa, Lazio perde para Spal e se complica na briga pela Champions

A Lazio não soube aproveitar o tropeço dos rivais na frente da tabela e complicou sua busca por uma vaga na próxima UEFA Champions League. Jogando fora de casa, o clube da capital romana visitou o time do Spal e saiu derrotado por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Petagna, de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo.

Motivada após os empates de Milan e Roma na rodada, a Lazio precisava vencer para encostar de vez no G-4 do Campeonato Italiano. Todavia, apesar de dominar os donos da casa durante grande parte do jogo, o castigo veio nos minutos finais. Restando apenas um minuto para o fim do tempo regulamentar, penalidade máxima a favor do Spal, que foi convertida pelo atacante Andrea Petagna. Vale destacar que foi o 11º gol do italiano no Calcio.

Com o resultado, a Lazio ficou na sexta colocação com 48 pontos, e no próximo domingo (08) recebe o Sassuolo em casa. Já o Spal foi à décima quinta colocação com 32 pontos, cinco a frente da zona de rebaixamento, e na próxima rodada atuará fora de casa, contra o Cagliari.