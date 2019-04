Pé direito! Tottenham bate Crystal Palace na estreia do Hotspur Stadium pela PL

No primeiro jogo oficial no Hotspur Stadium, o Tottenham bateu o Crystal Palace por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), gols marcados por Son e Eriksen. Com o resultado, os Spurs continuam na terceira colocação da Premier League com 64 pontos.

Durante o primeiro tempo, o Tottenham teve mais posse de bola, criou algumas jogadas, finalizou muito mais, mas parou no goleiro Vicente Guaita. Apenas na segunda etapa que os mandantes abriram o placar. Aos 10 minutos, Eriksen roubou a bola no meio e achou Son dentro da área, que driblou dois zagueiros do Palace e chutou no canto esquerdo do goleiro, assim, sendo o primeiro gol oficial do novo estádio do Tottenham.

Nos minutos finais, exatos 35 minutos, Harry Kane entrou na área, tentou driblar o marcador, mas a bola sobrou para o Eriksen, que livre dentro da pequena área só empurrou para as redes do goleiro do Crystal Palace. Com o resultado, o time de Mauricio Pochettino voltou para a terceira posição, já os comandados de Roy Hodgson continua no meio da tabela, na 13° colocação.

O próximo jogo do Tottenham será próxima terça-feira contra o Manchester City em Londres pelas quartas de finais Champions League. Já o Crystal Palace enfrenta o Newcastle no sábado fora de casa pela Premier League.