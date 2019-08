Philippe Coutinho é o 13° brasileiro a jogar no Bayern de Munique

Após a apresentação desta segunda-feira (19), Philippe Coutinho se torna o 13° jogador brasileiro na história do Bayern de Munique. O último com passagem na Baviera foi Rafinha, que ficou por oito temporadas.

Brasileiros que vestiram a camisa do Bayern de Munique

Bernardo

O primeiro brasileiro a chegar ao gigante de Munique foi Bernardo, que veio do São Paulo no inicio da temporada 1991-1992. Porém, sua passagem não fez tanto sucesso. Sem espaço no time, jogou cinco jogos e foi para o Internacional depois de seis meses na Alemanha.

Mazinho Oliveira

Junto com Bernardo, Mazinho chegou ao Bayern do Bragantino em julho de 1991-1992. Conecido como Mazinho 2, para não ser confundido com o Mazinho tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, o jogador ficou até o meio da temporada 1994-1995, quando foi para o Flamengo. Na Alemanha, foram 56 jogos e 16 gols.

Jorginho

Foto: Reprodução/FC Bayern

Jogador presente na Copa do Mundo de 1994 e com passagens por times como São Paulo, Vasco, Flamengo e Boca Juniors, chegou ao Bayern depois de três temporadas no Bayer Leverkusen. Jogou da temporada 1992-1993 até janeiro de 1995, quando foi para o time japonês Kashima Antlers. Pelos Bávaros, foram 80 jogos e seis gols.

Giovane Elber

Foto: Reprodução/Bundesliga

Um dos maiores artilheiros da história do clube, Giovane Elber chegou do Stuttgard para a temporada 1997-1998. Jogando seis temporadas no time de Munique, fez 140 gols em 266 jogos, se tornando o nono da lista de maiores artilheiros do clube.

Paulo Sérgio

Foto: Reprodução/Bundesliga

Com passagem no time junto com Elber, Paulo Sérgio também possui grandes números no clube. São 34 gols em 150 jogos entre 1999 e 2002, quando foi vendido para o Al-Wahda FC Abu Dhabi. Hoje, os dois são representantes do Bayern.

Zé Roberto

Foto: Reprodução/FCBayern

Zé Roberto foi gigante onde passou e não poderia ser diferente com o Bayern. Durante as quatro temporadas que ficou, entre 2002 e 2006, foram 20 gols em 248 jogos. Com os Alemães, foi tetracampeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

Lúcio

Foto: Reprodução/FC Bayern

O capitão da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo ficou conhecido como xerife em Munique. Foram 12 gols em 218 jogos entre as temporadas de 2004-2005 e 2008-2009. Foi tricampeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, com dois títulos da Copa da Liga Alemã.

Breno

Foto: Reprodução/Bundesliga

Talvez uma das passagens mais polêmicas dos brasileiros na história do clube. Não pelo que fez dentro de campo, já que não marcou nenhum gol em 33 jogos. Porém, em setembro de 2011, Breno foi condenado a três anos e nove meses de detenção por atear fogo intencionalmente em sua casa. Depois da pena cumprida, o brasileiro voltou para o São Paulo e atualmente joga no Vasco.

Luiz Gustavo

Foto: Reprodução/FC Bayern

O jogador chegou para a temporada 2010-2011 do Hoffenheim. Em três anos de Bayern, foram 100 jogos e seis gols. Foi campeão da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Champions League na temporada 2012-2013. Atualmente joga no Olympique de Marselha.

Dante

Foto: Reprodução/Uefa

O zagueiro chegou ao Bayern na temporada 2012-2013 do Borussia Mönchengladbach. Presente na Copa do Mundo de 2014, ganhou quatro Bundesligas, três Copas da Alemanha e uma Champions League no clube antes de ir para o Wolfsburg. Foram 133 jogos e cinco gols. Hoje, ele atua no futebol francês, no Nice.

Douglas Costa

Foto: Reprodução/FC Bayern

O atacante brasileiro teve passagem de 2015 a 2017 pela Baviera. Conquistou duas Bundesligas e uma Copa da Alemanha enquanto jogador do Bayern. Foram 14 gols em 77 jogos antes de ser vendido para a Juventus.

Rafinha

Foto: Reprodução/DFB

O meio-campeão é o brasileiro com mais títulos no clube. No Bayern por oito anos, são sete Bundesligas, quatro Copas da Alemanha, quatro Supertaças da Alemanha, Champions League e Mundial de Cubes. Rafinha fez sua última temporada no time junto com Frank Ribéry e Arjen Robben, que se aposentaram.