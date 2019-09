Com uma primeira etapa intensa, Wolfsburg bate Oleksandria e faz estreia tranquila na UEL

Para abrir o Grupo I da UEFA Europa League, o favorito do grupo, Wolfsburg, recebeu o pequeno porém ousado Futbolniy Klub Oleksandriya para começar a fase de grupos já com o pé direito e na frente de seu torcedor, na tradicional Volkswagen Arena, no centro-oeste da Alemanha.

O time da casa, que começou a Bundesliga de forma bem animadora e já é o quinto colocado, apenas a três pontos de distância do líder Leipzig, mesclou um time entre titulares e reservas para encarar a equipe da Ucrânia já na primeira rodada da UEL 2019/20.

Com um 3-4-3 bem formado e Guilavogui na zaga, o técnico Oliver Glasner postou seu time para que todos jogassem em função dos atacantes Mehmedi, Wout Weghorst e Josip Brekalo.

O jogo mal havia começado e todos os indícios já davam a entender que o Wolfsburg não teria muito trabalho defensivo na partida. Com uma discrepante diferença para a equipe ucraniana, o time visitante mal conseguia chegar na meta adversária, não fossem as constantes ligações diretas.

Aos 19, depois que o meia Arnold arriscou um chute de muito longe, o goleiro Pankiv viu a bola quicar e aceitou um belo frango na Volkswagen Arena, permitindo o primeiro gol do time mandante. Daí em diante o script desenhou-se ainda mais rápido a favor do Wolfsburg.

O Oleksandriya até teve a chance de responder logo em seguida, com um chute firme de Maksym Tretiakov, mas que apenas explodiu na zaga do time alemão. Visando apenas os contra-ataques quase sempre falhos, o Oleksandriya ficou mais tempo em seu campo de defesa que tentando sair para o jogo, evitando um placar elástico na Alemanha.

Na marca dos 23 minutos do primeiro tempo, Mehmedi recebeu um belo calcanhar de Brekalo na grande área e chutou cruzado, desta vez sem a mínima chance de defesa para o goleiro Yuriy Pankiv.

E Brekalo estava bastante a fim de jogo. Por duas oportunidades tentou chutar de média distância e levou perigo ao gol do time visitante. Do lado do Oleksandriya, o centro-avante Artem Sitalo vinha sendo o único a levar um pouco de perigo ao time casa casa, já que vinha fez nas bolas pelo alto.

Até o fim do primeiro tempo, porém, só deu Wolfsburg. O improvisado Guilavogui foi bem preciso lá atrás e nas duas boas chances pelo time alemão o resultado parcial chegou, ainda que com uma colaboração e tanta do goleiro adversário. Pervan foi exigido apenas em uma oportunidade no início do jogo.

No intervalo, as estatísticas marcavam uma posse de bola de quase 70% a favor do time da casa e mais que o dobro de passes trocados. Para que os visitantes voltassem para a partida na segunda etapa, muito mais que uma estratégia diferente seria necessária pelo técnico Volodymyr Sharan.

O segundo tempo teve um ritmo bem menos intenso que o primeiro. O Wolfsburg já evitou postar-se completamente à frente da linha do meio-de-campo e os visitantes ucranianos mantiveram a postura defensiva dos primeiros 45 minutos de jogo. O ala Mbabu teve muita facilidade para subir em direção ao ataque, principalmente quando jogava nas costas de Miroshnichenko.

Mesmo bem superior da partida, a equipe da casa levou um susto na metade da segunda etapa, depois que Hrechyshkin levantou na pequena área e, depois do vacilo da zaga alemã, Banada apenas se esticou para diminuir o placar, aos 66 minutos.

A questão é que o resultado parcial obrigou o Wolfsburg a botar o pé novamente no acelerador, forçando várias oportunidades de gol consecutivas. Mas não demorou muito, já que apenas um minuto e meio após os visitantes diminuírem. Josip Brekalo, que já vinha muito bem na partida e fez uma boa primeira etapa, se antecipou ao zagueiro do Oleksandriya para fazer o 3 a 1. O gol deu ainda mais tranquilidade ao time mandante e acalmou seu torcedor.

Protasov até entrou na partida pelo lado do nos 10 minutos finais e colocou um gás no jogo, mas nada que fosse o bastante para assustar a zaga do time da casa, que continuou pressionando o adversário. Lukas Nmecha se antecipou na bola e carimbou a trave após o bom cruzamento de Arnold, para quase marcar o quarto gol dos alemães.

Segurando o resultado até os minutos finais, o Wolfsburg conseguiu um resultado imponente dentro de sua casa para chegar aos primeiro três pontos logo na partida de estreia desta Europa League. Arnold acabou sendo o cara do jogo neste 3 a 1.

Na próxima partida pelo competição europeia, o Wolfsburg vai encarar o Saint-Etiénne, dia três de outubro, jogando na casa do time francês.