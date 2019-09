Schalke vence no fim e assume parcialemente a vice-liderança da Bundesliga

Na tarde desta sexta-feira (20), começou a quinta rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Frente a frente estiveram Schalke 04 e Mainz 05, buscando subir na tabela. O que se viu na Veltins Arena foi um bom jogo, de várias alternativas, decidido nos momentos finais.

Jogo morno, mas com golaço!

As primeiras movimentações tiveram as equipes se estudando. A primeira boa chance veio com Kunde, chutando de longe e assustando o goleiro da casa. A resposta veio aos 25', quando Sané cabeceou com perigo, rente a trave adversária. Porém, com 35 minutos, Serdar recebeu passe na entrada da área e mandou para o gol: 1 x 0 Schalke!

A parte final foi como a primeira, sem grandes emoções no começo, mas emocionante no fim. Aos 25 minutos, Edimilson Fernandes bateu de primeira e jogou por cima de Nubel. Aos 30', Karim Onisiwo recebeu dentro da área, girou e mandou no ângulo para empatar. Mas, aos 44 minutos, Harit fez boa jogada individual, entrou na área e mandou no cantinho sem chances para o arqueiro.

Como fica?

O resultado coloca no Schalke na segunda colocação provisória, com 10 pontos, os mesmos do Leipzig que joga neste sábado (21). Enquanto isso, o Mainz amarga o 16º lugar, com apenas três pontos, indo para os playoffs do rebaixamento.

Na próxima rodada o Schalke faz confronto direto contra o Leipzig e o Mainz recebe o Wolfsburg. Os dois jogos acontecem no sábado (28), às 10h30 (horário de Brasília).