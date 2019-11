Italiano: Torino massacra Brescia, Cagliari passeia sobre Fiorentina e Juventus bate Milan

A 12ª rodada do Campeonato Italiano foi animada. Ao todo, cinco partidas tiveram mais de dois gols de diferença. No entanto, duas ficaram no 0 a 0. Pelo placar de 4 a 0, o Torino passeou sobre o Brescia fora de casa. Contando com o apoio da sua torcida, o Cagliari fez 5 a 2 na Fiorentina. Ademais, Dybala entrou no lugar de Cristiano Ronaldo, marcou e garantiu a vitória da Juventus em cima do Milan - 1 a 0-, na qual, a Velha Senhora retomou a ponta da tabela.

Brescia x Torino

Na região de Lombardia, o Torino contou com duas penalidades máximas. Os Touros romanos derrotaram o Brescia por 4 a 0. Andrea Belotti e Alex Berenguer balançaram as redes duas vezes.

Internazionale x Verona

Valerio Verre inaugurou o marcador ao converter a cobrança de pênalti. Na reta final, Vecino e Barella garantiram os três pontos para a Internazionale, que venceu o Verona por 2 a 1.

Cagliari x Fiorentina

Sem tomar conhecimento, o Cagliari já estava ganhando por 3 a 0 aos 34 minutos. No segundo tempo, o Rossoblu estufou as redes mais duas vezes. Já a Fiorentina conseguiu diminuir a diferença com Vlahovic (duas vezes). Os gols dos mandantes foram feitos por Marko Rog, Pisacane, Giovanni Simeone, João Pedro e Nainggolan.

Lazio x Lecce

No estádio Olímpico de Roma, a Lazio conseguiu transformar o seu domínio em gols. Por 4 a 2, a Biancocelesti venceu a Lecce. Joaquín Correa (duas vezes), Savic e Immobile converteram para a dona da casa. La Padula e Andrea La Mantia acertou o alvo no lado dos Giallorossi.

Juventus x Milan

Em um jogo truncado e com Cristiano Ronaldo apagado, Dybala saiu do banco para entrar no lugar do camisa 7 e decidir para a Velha Senhora. Por 1 a 0, a Juventus derrotou o Milan.

Outros resultados

Sassuolo x Bologna - 3 a 1;

Napoli x Genoa - 0 a 0;

Sampdoria x Atalanta - 0 a 0;

Udinese x SPAL - 0 a 0;

Parma x Roma - 2 a 0.