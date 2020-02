Na DFB Pokal, Bayern de Munique vence Hoffenheim, e Saarbrücken avança nos pênaltis

Atual líder do campeonato alemão, o Bayern de Munique bateu o Hoffenheim em casa nesta quarta-feira (05) por 4 a 3 e garantiu vaga para as quartas de final da DFB Pokal. Os visitantes saíram na frente com gol contra de Boateng, mas viram os anfitriões dispararem no placar com Hübner (contra), Müller e dois de Lewandowski. Próximo ao apito final, Dabour assustou os torcedores vermelhos, mas não foi suficiente para alterar o resultado.

Bayern de Munique 4 x 3 Hoffenheim

Os donos da casa começaram bem a partida, levando perigo ao rival com Lewandowski. Mas foi aos oito minutos que saiu o primeiro gol. Ao perder a bola, Coutinho deu início ao ataque do Hoffenheim. Já na área, ao tentar afastar chute de Bebou, o alemão Boateng estufou a própria rede. Mesmo com o susto, o inesperado aconteceu: Hübner logo empatou a partida com outro gol contra, desta vez em favor do Bayern.

Retomado o ritmo de jogo, Müller recebeu brilhante passe de Alaba e virou o placar. A partir daí, os bávaros dominaram a etapa, pressionando a defesa dos visitantes. Lewandowski teve tempo para ampliar com belo gol de cabeça após o goleiro Pentke sair mal.

No segundo tempo, o líder da Bundesliga conseguiu manter a mesma qualidade. Gnabry, Lewandowski e Müller tinham as melhores chances. O atacante polonês mais uma vez, de cabeça, mandou para o fundo das redes adversárias após escanteio. Do outro lado, Dabour era a peça fundamental do lado ofensivo dos visitantes. Não demorou até conseguir diminuir a vantagem. Com falhas do francês Pavard, o atacante do Hoffenheim garantiu mais dois gols, chegando em 4 a 3 com o resultado final.

No domingo (09), o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig, às 14h, pela 21ª rodada da Bundesliga.



Saarbrücken 0 (5) x 0 (3) Karlsruher

O jogo entre o time da segunda e quarta divisão não teve muitos embates e complicações. Na primeira etapa, os visitantes dominaram a partida, tendo as melhores chances de abrir o placar com Fink, Daniel Gordon e Wanitzek. O goleiro da casa, Batz, foi responsável por parar os adversários. Do outro lado, Zellner foi quem mais apareceu na área defensiva do KSC.

Já na segunda etapa, o Saarbrücken apareceu melhor do que no primeiro tempo com Eisele em belo chute assustando o goleiro Gersbeck. Novamente o Karlsruher conseguiu retomar o controle, com Fink em cruzamento de Lorenz. Próximo ao final da etapa as coisas esquentaram, mas nenhum time obteve sucesso em marcar.

Na prorrogação, os anfitriões lutaram para pressionar o time visitante, mas a falta de técnica impossibilitou os bons resultados finais. Na segunda parte, o cansaço parecia tomar conta dos jogadores e nenhuma chance clara foi criada. Nas penalidades, o clube que enfrenta a quarta divisão alemã, o Saarbrücken, garantiu a classificação com 5 pênaltis marcados contra apenas 3 do Karlsruher.

Quartas de final

O sorteio que define os confrontos das quartas da competição acontece neste domingo (09).