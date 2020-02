Schalke 04 empata com lanterna Paderborn e fica mais distante da liderança

Mesmo jogando em casa, na Veltins Arena, o Schalke 04 não conseguiu sair do empate contra o lanterna do campeonato, o Paderborn, neste sábado (08). Em 1 a 1, com gols de Kutucu e Gjasula, as equipes garantiram apenas um ponto cada pela 21ª rodada da Bundesliga.

Sem gols

A primeira etapa foi equilibrada. Ambas as equipes foram para cima em busca de abrir o placar. Do lado dos visitantes, Streli Mamba foi o primeiro a levar perigo aos azuis, porém, foi parado pelo goleiro Nübel. O Schalke respondeu com Raman, sem sucesso, já que estava em posição de impedimento. Até a metade, o Paderborn controlava o jogo e conseguia manter a bola. Christopher Antwi-Adjej e Sebastian Vasiliadis criaram as melhores oportunidades do primeiro tempo.

A boa chance para os anfitriões veio somente aos 35 minutos. Em jogada entre Harit e Raman, Schöpf encontrou McKennie e mesmo em forte chute, o goleiro Zingerle conseguiu defender. No fim, Mamba teve o último lance para tentar marcar, detido por Nübel.

Empate no placar

As equipes voltaram melhor no segundo tempo. Porém, o início de jogo foi conturbado. Penalidades e faltas não assinaladas pelo árbitro Felix Brych mexeram com os nervos dos torcedores no estádio. Os donos da casa levaram perigo além de ditar o ritmo de jogo. Gregoritsch, Raman e McKennie destacaram-se. Não demorou para o primeiro gol sair. Kutucu mandou para as redes adversárias após passe de Oczipka.

Mesmo com o choque, os visitantes continuaram a mostrar o lado ofensivo. Pröger driblou a defesa azul e enfiou próximo ao canto do gol, com grande defesa de Nübel. Minutos depois, Gjasula conseguiu empatar a partida com gol de cabeça. Próximo ao apito final, o time de David Wagner pressionou e tentou virar o resultado em seu favor, mas foi impossível chegar até a área e furar o bloqueio do Paderborn, terminando em 1 a 1 apenas.

Com o resultado, o Schalke permanece em sexto lugar, com 35 pontos. O Paderborn segue na lanterna do campeonato, com 16. Pela 22ª rodada da Bundesliga, o último colocado vai receber o Hertha Berlin no sábado (15), às 11h30. Já os Azuis Reais irão visitar o Mainz 05 no domingo (16), às 14 horas.