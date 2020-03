De virada, Liverpool vence Bournemouth e se recupera rumo ao título inglês

Com direito a recorde de vitórias consecutivas em casa sendo quebrado, o Liverpool também afastou a má fase e conseguiu voltar a vencer após sequência ruim. A 22ª vitória seguida em Anfield supera o Manchester City de 2017/18, e de quebra deixa o time de Klöpp com 82 pontos na isolada liderança da Premier League.

Restando apenas três vitórias para se consolidar campeão inglês, o Liverpool não teve vida fácil diante do Bournemouth, de Eddie Howe, no jogo do último sábado (7). Apesar das estatísticas serem amplamente favoráveis aos mandantes, com 74% de posse de bola e 14 finalizações contra 6, o time rubro-negro foi quem saiu na frente do marcador, com Callum Wilson, aos 9 minutos de jogo.

O susto promovido pelos visitantes fez com o que o Liverpool se abrisse para o jogo. Pressionando com seu alto poder ofensivo, com apenas 8 minutos de intervalo, Salah - com assistência de Mané - e Sadio Mané - com passe de van Djik - viraram o jogo, com gols aos 25 e 33 minutos respectivamente.

Apesar da virada aplicada, o Bournemouth criou chances de perigo. Em uma grande cobertura de James Milner, Ryan Fraser que já havia deslocado Adrián, o volante inglês conseguiu retirar em cima da linha a bola que colocaria o empate no placar.

Ainda no final da partida, Mané, o melhor em campo, ainda acertara um chute no travessão. Com o resultado obtido, os Reds somam 82 pontos na liderança isolada, contra apenas 57 pontos do Manchester City, vice-líder. Caso o time de Anfield vença o Everton, Crystal Palace e os próprios Citizens, matematicamente serão campeões ingleses em abril, o primeiro título desde a criação da Premier League em 1992.