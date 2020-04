NoContexto: como está o Campeonato Austríaco?

As 12 principais ligas da Europa estão de quarentena devido à pandemia de Covid-19, em pleno começo de ano, meio de temporada. Com isso, os campeonatos nacionais anseiam por suas rodadas finais. Falando nisso, como estão essas ligas domésticas? A VAVEL Brasil fez um levantamento de como anda o futebol das primeiras divisões de: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Turquia, Bélgica, Grécia, Áustria e Escócia.

Serão três dias de publicações sobre como estão as ligas nacionais europeias em meio à paralisação improvisada. Na segunda-feira (6), veremos os campeonatos de Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. No dia seguinte, terça-feira (7), é a vez de Alemanha, Áustria, Grécia e Turquia. E na quarta-feira (8), Espanha, Portugal, França e Itália fecham a série.

Nesta terça-feira, a Áustria dá as caras

O Campeonato Austríaco tem o Red Bull Salzburg como maior candidato ao título desde o início da atual década. O time da empresa de energético venceu 10 das últimas 13 temporadas da Bundesliga Austríaca. No entanto, antes da pausa por causa da pandemia de coronavírus, quem liderou e venceu a primeira fase (de pontos corridos entre 12 times) foi o LASK, com cinco ponto à frente do RB Salzburg. Porém, ainda há um play-off do título e outro do rebaixamento, cada qual com seis equipes, para ter o desfecho da liga.

Sofascore Resultados

No play-off do título estão: LASK, RB Salzburg, Rapid Wien, WAC, Sturm Graz e Hartberg; já no play-off de rebaixamento estão os times que ficaram entre a 7ª e a 12ª posição. Ou seja, com esses dois play-offs pendentes, o Campeonato Austríaco está indefinido e sem previsão de "recomeço".

Em uma entrevista ao canal austríaco Vereinschannel, o meio-campista e capitão do Austria Wien, Grünwald, expressou seus pensamentos sobre uma reta final intensa da liga: "Espero que possamos terminar a temporada regularmente. Eu acho que nós, jogadores, também podemos jogar um jogo a cada três ou quatro dias. Este ritmo é o mais bonito para um atleta de qualquer maneira. Agora é hora de explorar todas as opções e esperar para ver".

#NoContexto: como está o Campeonato Inglês?

#NoContexto: como está o Campeonato Escocês?

#NoContexto: como está o Campeonato Holandês?

#NoContexto: como está o Campeonato Belga?

#NoContexto: como está o Campeonato Alemão?

#NoContexto: como está o Campeonato Grego?

#NoContexto: como está o Campeonato Turco?