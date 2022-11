Deschamps elogia França após classificação antecipada: "Esse grupo é forte e quer fazer coisas grandes"

Atual campeã mundial, a França está classificada para as oitavas de finais da Copa do Mundo. Neste sábado (26), Les Blues venceram a Dinamarca por 2 a 1 pelo Grupo D e garantiu a classificação de forma antecipada.

Na próxima rodada, a seleção francesa tenta confirmar o primeiro lugar em duelo contra a Tunísia. Um empate garante a liderança do grupo para a França.

Após o jogo, o treinador Didier Deschamps falou sobre a classificação antecipada da sua equipe:

"Meu objetivo foi alcançado. Meu grupo é forte, eles querem fazer grandes coisas. Parabéns aos meus meninos, houve uma ótima resposta após o gol de empate. Vencemos contra um bom time, muitas vezes subestimado. A Dinamarca mostrou que eles estão entre as nações mais bem equipadas. Temos seis pontos em duas corridas e estamos qualificados, muito bem, entre outras coisas temos quase certeza do primeiro lugar.”

E disse mais:

“Para nós é o ideal, temos seis pontos e com certeza da classificação após duas partidas. Apreciaremos isso antes da próxima partida em quatro dias. Traz tranquilidade, a certeza de que estamos qualificados. Probabilidade muito alta de terminarmos em primeiro (no Grupo D) porque nosso saldo de gols é muito melhor que o da Austrália, então estamos na posição ideal. O primeiro objetivo é alcançado. Nunca é óbvio, principalmente em relação ao que vocês puderam me dizer, seus colegas, os ex-campeões mundiais.”

“Este grupo é forte, sólido e quer fazer grandes coisas, já fez duas grandes coisas com estas duas vitórias.” Finalizou.

Mbappé supera Henry em gols em Copas

O atacante Kylian Mbappé segue fazendo história com a camisa da França. Após marcar mais dois gols contra a Dinamarca, o jovem de apenas 23 anos superou o ídolo francês Thierry Henry em gols em Copas do Mundo, com sete bolas na rede. Mbappé agora é o segundo maior artilheiro da França em Copas, atrás apenas de Just Fontaine, com 13 gols marcados.

Próxima rodada

Na próxima rodada, os dois jogos do grupo acontecerão no mesmo horário. A classificada França enfrenta a Tunísia, enquanto Dinamarca e Austrália medem forças pelo segundo lugar no grupo. Os jogos acontecem na próxima quarta-feira, às 12h, horário de Brasília.

Quem se classificar em primeiro enfrenta o segundo lugar do Grupo C, da Argentina, e vice-versa.