Manchester United recebe Galatasaray visando recuperação na Champions League

O Manchester United continua buscando a recuperação na temporada. A equipe inglesa entra em campo nesta terça-feira (03), às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, contra o Galatasaray, em jogo válido pela segunda rodada da Champions League.

O início de temporada do Manchester United tem sido turbulento. No sábado (30), a equipe inglesa perdeu para o Crystal Palace por 1 a 0 em Old Trafford e alcançou a marca de pior campanha na primeira divisão da Inglaterra nos últimos 34 anos.

Na Champions League, a equipe perdeu na estreia para o Bayern de Munique, na Alemanha, por 4 a 3. Por isso, ocupa a lanterna do grupo com zero pontos, enquanto o time alemão segue na liderança, com Galatasaray e Copenhague empatados com um ponto cada.

Erik ten Hag não contará com Lisandro Martínez, que está com uma lesão no pé. Reguilon, Mainoo, Wan-Bissaka, Luke Shaw e Malacia também estão fora. Por outro lado, Antony, que estava afastado devido a uma denúncia de agressão, retornou aos treinos nesta segunda-feira (02) e é opção para o jogo. Sancho segue punido pelo treinador e não deve retornar nos próximos dias.

Com isso, Erik ten Hag deve escalar o Manchester United com: Bayindir, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrfabat; Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernandes; Antony, Rashford, Hojlund.