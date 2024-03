Invicto há cinco partidas no Campeonato Italiano, o Milan ainda não sabe se vai poder continuar com um de seus principais jogadores e trata-se do atacante Olivier Giroud, que possui contrato com o clube rossonero até o dia 30 de junho.

Segundo o portal The Atletic, da Inglaterra, o centrovante francês tem negociações avançadas com o Los Angeles FC, da MLS, que deseja contar com os serviços do atleta a partir da próxima temporada.

Dessa forma, Giroud estuda propostas de diversos clubes, inclusive a do próprio Milan, que busca estender o contrato do atacante por mais um ano.

Pelo clube americano, o camisa 9 da seleção francesa pode reencontrar o goleiro e compatriota Hugo Lloris, com quem foi campeão mundial em 2018 pelos Bleus, após derrotar a Croácia na decisão por 4 a 2, em Moscou, na Rússia.

No entanto, há um aspecto verbal por Giroud e também um otimismo por parte do Los Angeles FC, que atualmente disputa a Major League Soccer (MLS), pois as conversas tem avançado nos últimos dias.

Em contrapartida, outros clubes só podem entrar na disputa caso que os estadunidenses não avancem na negociação pelo atacante de 37 anos no mercado da bola.

Anteriormente, o mercado norte-americano já demonstrou interesse na contratação de Olivier Giroud, durante a última janela de transferências de 2023, mas o atacante preferiu ficar no time italiano.

Com a camisa do Milan, o centroavante francês realizou 121 partidas oficiais, 46 gols marcados e 20 assistências distribuidas, desde sua chegada ao San Siro em 2021, após passagens por Chelsea e Arsenal.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, o clube rossonero se mantém na vice-liderança com 62 pontos somados e com 14 pontos atrás da arquirrival Inter de Milão, que lidera o Scudetto.

Milan busca manter o embalo nos últimos jogos do Calcio contra a Fiorentina após a Data Fifa

Para manter sua sequência de vitórias na Serie A, o Milan retorna a campo apenas no dia 30, após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar a Fiorentina, pela 30ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi.

Enquanto na Europa League, os Rossoneros terão pela frente a Roma nas quartas de final, com datas marcadas para os dias 11 e 18 de abril, incluindo ida e volta.