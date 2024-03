No último amistoso antes da Eurocopa 2024, a Alemanha venceu a Holanda de virada por 2 a 1, no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

O jogo foi bastante movimentado com a Holanda saindo na frente com gol de Veerman, mas a Alemanha buscou a virada com Mittelstädt e Füllkrug.

Holanda sai na frente, mas Alemanha reage rápido

Com apenas três minutos de jogo, o alemão Maximilian Mittelstädt recuou muito mal, Memphis Depay invadiu a área e Joey Veerman bateu de primeira para abrir o placar para os holandeses. A seleção alemã não sentiu o baque, e aos 10 minutos, em uma jogada ensaiada de escanteio, Musiala ajeitou para Mittelstädt bater de primeira e marcar um golaço, deixando tudo igual. Aos 17, Malen recebeu em profundidade, invadiu a área, mas acabou chutando pressionado.

Alemanha fica com a bola

A Alemanha estava marcando muito bem e começou a ter mais a bola. Aos 32 minutos, Blind cruzou a bola na área, De Ligt ajeitou de cabeça para o Malen, mas Gundogan apareceu para afastar o perigo. Já aos 35, Musiala achou Havertz livre, que bateu para Verbruggen defender. O lance acabou não valendo porque o atacante estava impedido. Aos 42, Van Dijk ganhou no alto de Havertz, a bola sobrou para Musiala, que pegou mal na bola e foi para fora.

Foto: Twitter/OnsOranje

Holanda volta melhor na segunda etapa

Na segunda etapa, a Holanda teve a primeira chance. Aos quatro, a zaga da Alemanha afastou e Malen pegou o rebote de primeira para Ter Stegen defender em dois tempos. Apesar de ainda ter menos a bola, os holandeses se encaixaram melhor quando Malen começou a ficar mais pelo lado direito. Aos 11 minutos, contra-ataque holândes, a bola sobrou para Reijnders sozinho dentro da área, mas o meia isolou. Aos 15, mais uma boa trama da Holanda, Malen ganhou na frente do Ter Stegen, dominou e passou para Depay bater de primeira, sobre o gol alemão.

Alemanha faz blitz na área holandesa

A Alemanha respondeu aos 19, quando Mittelstädt chutou de fora da área e Verbruggen defendeu. Aos 30, Musiala apareceu livre pelo lado direito e chutou firme, porém Verbruggen fez grande defesa. Já aos 32 minutos, Chris Führich deu caneta no De Ligt, que passou para Niclas Füllkrug ajeitar para Muller bater de primeira, mas Verbruggen fez uma defesaça.

A pressão foi tanta que aos 34, Kroos mandou escanteio na área, Füllkrug desviou, Verbruggen só conseguiu chegar na bola dentro do gol e os alemães viram o jogo. Nos acréscimos, Xavi Simons arriscou de fora da área, mas Ter Stegen encaixou. No último minuto, a Holanda cobrou lateral na área, a bola ficou com Weghorst, que chutou fraco e Ter Stegen defendeu sem problemas.

Twitter/DFB_Team

Próximos compromissos

A Alemanha só retorna a campo na Eurocopa 2024, na partida de abertura da competição, no Grupo A, diante da Escócia, no dia 14 de junho. O torneio vai ser disputado na própria Alemanha, onde o jogo será na Allianz Arena. No grupo da seleção alemã, também estão Hungria e Suíça.

Por outro lado, a Holanda também só volta a jogar na Eurocopa, pelo Grupo C, onde encara o vencedor de País de Gales e Polônia. Além disso, França e Áustria também estão no grupo.