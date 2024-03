No próximo sábado (30), o Borussia Dortmund entra em campo novamente pelo Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Bayern de Munique, através da 27ª rodada da competição nacional, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros aparece na quarta colocação nos 50 pontos conquistados, num total de 14 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também busca se consolidar no G4 do Campeonato Alemão, em caso de vitória no Der Klassiker deste fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Edin Terzic precisa torcer por um tropeço do RB Leipzig, seu principal concorrente na luta por uma vaga na Champions League da próxima temporada.

Nesse momento, a diferença para os dois times na tabela de classificação da Bundesliga é de apenas um ponto somado, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

Diante do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund também busca manter sua sequência invicta atuando como visitante em 2024, somando todos os torneios, incluindo Campeonato Alemão e Champions League.

Durante esse período, o clube aurinegro obteve quatro empates e quatro vitórias em oito jogos consecutivos, atuando fora de casa nesta atual temporada.

Em contrapartida, a última derrota do Borussia Dortmund longe de seus domínios, foi nas oitavas de final da Copa da Alemanha para o Stuttgart por 2 a 0 no dia 6 de dezembro do ano passado, na MHPArena.

Borussia Dortmund terá apenas três desfalques para o Der Klassiker contra o Bayern de Munique neste sábado

Para essa partida, o técnico Edin Terzic segue com o desfalque do meio-campista Marcel Sabitzer, que ainda cumpre gancho de dois jogos de suspensão, após ser expulso na partida contra o Werder Bremen no dia 9 de março.

Além deles, o Borussia Dortmund também não vai poder contar com o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e o atacante Sébastien Haller, que seguem se recuperando de lesões no joelho e tem chances remotas de entrar em campo neste fim de semana no Der Klassiker contra o Bayern de Munique.

Por outro lado, os aurinegros apostam muito na boa fase dos atacantes Donyell Malen e Niclas Füllkrug, que são os artilheiros máximos da equipe com 25 gols marcados, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League.