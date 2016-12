Colônia sai na frente e Leverkusen arranca empate no Rheinische-Derby

O Colônia recebeu o Bayer Leverkusen em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga 2016/17 no Rheinische-Derby, nesta quarta-feira (21). Os bodes, que começaram bem o campeonato, estavam há quatro jogos sem vencer e encararam o grande rival, que faz uma temporada irregular.

No duelo equilibrado, a partida terminou empatada em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Modeste; para os visitantes, o gol foi do brasileiro Wendell. O resultado manteve os bodes na sétima colocação com 25 pontos. Já os leões estão em nono com 21.

A próxima partida do Colônia será contra o Mainz 05 na Opel Arena. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen recebe o Hertha Berlin na Bay Arena. Os jogos serão realizados somente no dia 22 de janeiro, já que a Bundesliga terá sua tradicional pausa de inverno.

Modeste quebra o jejum e Wendell deixa tudo igual

Os visitantes até que começaram melhor a partida e foram para cima logo nos primeiros minutos com Çalhanoglu e Yurchenko, mas tiveram seus arremates bloqueados pela defesa.

Por pouco a equipe mandante não abriu o marcador aos 11 minutos, quando em uma boa jogada de Rudnevs, o letão se livrou da marcação e rolou para Olkowski, mas o chute do lateral foi salvo em cima da linha por Henrichs.

Aos 21 minutos, os bodes marcaram em uma roubada de bola de Sörensen no meio-campo, o dinamarquês tabelou com Rudnevs, que devolveu e cruzou para Anthony Modeste de primeira marcar um lindo gol e deixar sua equipe na frente do marcador.

Depois os visitantes quase empataram aos 23 minutos no arremate de fora da área de Çalhanoglu, quando o turco mandou com veneno e obrigou Kessler a fazer grande defesa, evitando que seria o gol dos leões. O time ainda tiveram outra chance aos 31 minutos na cobrança de falta batido por Brandt, a bola desviou no meio da área e sobrou para Havertz mandar por cima.

A equipe da casa quase marcou o segundo aos 37 minutos. Osako arriscou de fora da área, a bola pingou e Leno atento espalmou para tiro de canto.

O Leverkusen chegou ao empate aos 44 minutos quando, na tabelinha entre Havertz e Wendell, o lateral brasileiro foi acionado e mandou no canto do goleiro, deixando tudo igual.

Etapa final equilibrada e derby termina empatado

Na segunda etapa, o time da casa teve uma boa chance de voltar a ter a vantagem. Aos 9 minutos, Rausch levantou na área e Toprak afastou nos pés de Heintz, que em seguida tocou para Modeste de canhota mandar sem direção. O jogo ficou muito truncado, com muitas faltas das duas equipes e poucos chutes ao gol na partida.

Ainda nos instantes finais, Modeste tentou de fora da área, a bola desviou em Toprak e sobrou livre para Olkowski, o lateral polonês tentou do meio da rua por cima da meta de Leno. No final da partida, o brasileiro Wendell arriscou, mas o lateral Sörensen fez a intervenção e evitou uma boa possibilidade para o time visitante.

Plattenhardt faz lindo gol de falta e ajuda Hertha Berlin a vencer Darmstadt

No estádio Olímpico de Berlin, o Hertha Berlin enfrentou o Darmstadt. A equipe da capital vinha de duas derrotas seguidas e enfrentou o lanterna da competição, que perdeu seus últimos sete jogos. A equipe da casa levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Plattenhardt, em cobrança de falta, e Kalou.

O resultado deixou o time da capital na terceira colocação com 30 pontos. Já os liliens amargam a última posição com 8 pontos.

O próximo jogo do Hertha Berlin é contra o Bayer Leverkusen no dia 22 de janeiro. O Darmstadt recebe o Borussia M’gladbach no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no dia 21.

Hoffenheim sai na frente, mas Gnabry marca no fim para o Werder Bremen

O Hoffenheim enfrentou o Werder Bremen na Rhein Neckar Arena. Os hoffs vinham fazendo grande campanha nesta temporada e tiveram pela frente um adversário que estava há quatro jogos sem perder e vem se recuperando aos poucos.

Em um jogo equilibrado, a partida terminou empatada em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Sandro Wagner; quem marcou para os visitantes foi Gnabry. O resultado deixou os hoffs na quarta colocação com 28 pontos. Já os papagaios estão na décima quinta posição com 16 pontos.

A próxima partida do Hoffenheim é diante do Augsburg na WWK Arena. O Werder Bremen recebe o Borussia Dortmund no Weserstadion. Os jogos serão realizados no dia 21 de janeiro.

Niederlechner anota dois e Freiburg vence Ingolstadt fora de casa

No Audi-Sportpark, o Ingolstadt recebeu o Freiburg. Os Schanzer, querendo a terceira vitória seguida, enfrentaram um adversário que faz boa campanha em seu retorno a elite e vinha de três jogos sem derrota. O jogo foi igual e os visitantes venceram pelo placar de 2 a 1 com dois gols de Niederlechner, um deles em cobrança de pênalti. Para o time da casa, o gol foi marcado por Suttner.

O resultado levou o time da Floresta Negra para oitava colocação com 23 pontos. Já os Schanzer voltaram para zona de rebaixamento e estão em décimo sétimo com 12 pontos.

A próxima partida do Ingolstadt é contra o Schalke 04 na Veltins-Arena no dia 21. O Freiburg recebe, no Schwarzwald-Stadion, o Bayern de Munique no dia 20.