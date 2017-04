Dortmund bate Bayern de virada, quebra tabu e disputa quarta decisão seguida de DFB-Pokal

Um jogo emocionante, com duas viradas, que certamente vai ficar na história da Copa da Alemanha. Em jogo válido pela semifinal da DFB-Pokal, disputado na Allianz Arena e realizado na tarde desta quarta-feira (26), o Borussia Dortmund venceu o Bayern de Munique por 3 a 2. Marco Reus, Aubameyang e Dembélé marcaram os gols aurinegros, enquanto Javi Martínez e Hummels descontaram para os bávaros.

Com o resultado, o Dortmund voltou a vencer na Allianz Arena, o que não acontecia há três anos. A equipe vai disputar a quarta decisão consecutiva da DFB-Pokal e tenta o tetracampeonato para evitar a quarta derrota seguida no principal jogo do torneio. O adversário será o Eintracht Frankfurt, que venceu o Borussia Mönchengladbach nas penalidades máximas, no dia 27 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

As equipes voltam a entrar em campo neste sábado (29), pela 31ª rodada da Bundesliga. O Borussia Dortmund encara o Colônia às 10h30, no Signal Iduna Park. Por sua vez, o Bayern de Munique mede forças contra o Wolfsburg, às 13h30, na Volkswagen Arena.

(Foto: A. Beier/FC Bayern/Getty Images)

BVB abre placar, mas Bayern domina e vira

Os primeiros minutos davam a impressão de que o clássico seria movimentado. E não ficou apenas na impressão, aconteceu exatamente conforme foi passado desde os primeiros rolares da bola. O confronto era aberto e as duas equipes tinham mais oportunidades. Como característico, o Bayern tinha mais posse de bola e fazia valer o mando de campo, mas o Dortmund levava bastante perigo quando atacava.

Tanto que conseguiu abrir o marcador. Aos 19 minutos, Javi Martínez recuou mal para o goleiro, Raphaël Guerreiro ficou com a bola e escorou na saída de Ulreich. A bola bateu na trave e Marco Reus completou a jogada ao mandar o rebote para as redes e abrir o marcador na Allianz Arena.

(Foto: Günter Schiffmann/AFP/Getty Images)

Atrás no marcador, os bávaros foram em busca de igualar o jogo ainda no primeiro tempo. Por isso, pressionaram ainda mais, aumentaram a posse de bola e encurralaram o BVB em seu campo defensivo. A estratégia deu certo. Aos 27 minutos, Xabi Alonso levantou bola na área em cobrança de escanteio, Javi Martínez subiu mais que todos para se redimir e igualar o placar com precisa cabeçada.

A pressão intensificou e ficou mais fácil para o Bayern de Munique, uma vez que os aurinegros apresentaram problemas na defesa e na marcação. Javi Martínez quase marcava seu segundo tento na partida ao repetir jogada do gol de empate. Desta vez, a bola bateu na trave. Porém, no lance seguinte, veio a virada. Em boa jogada no lado esquerdo de ataque, Ribéry acionou Hummels e o zagueiro deu uma de atacante ao bater colocado, com categor

Dortmund faz nova virada e avança à decisão

O panorama do segundo tempo se repetiu. O Bayern de Munique tinha maior posse de bola e um ferrolho intenso, que não permitia jogadas do Borussia Dortmund trabalhadas no campo de ataque. Os donos da casa não diminuíram o ímpeto e tentaram ampliar a vantagem, principalmente nos primeiros minutos, a fim de garantir a vitória e a classificação com mais tranquilidade.

Oportunidades a favor dos atuais campeões vieram com Robben, quando desceu em velocidade e parou em Bürki, que defendeu em dois tempos. Depois, o arqueiro do BVB tentou sair do perigo no toque de bola e Thiago Alcántara roubou a pelota. O meia avançou e tocou para Lewandowski. O centroavante rolou para Robben, e o camisa 10 bateu de primeira. A bola bateu na trave e a chance foi desperdiçada.

E o lance fez falta. O Borussia Dortmund conseguiu trocar passes no campo de ataque em busca de furar o bloqueio bávaro, que começava a cadenciar o jogo. E quem tava escondido apareceu. Aos 23 minutos, Piszczek deu belo passe para Dembélé. O meia recebeu a bola na direita e cruzou para Aubameyang cabecear para o gol vazio e empatar o jogo.

A nova igualdade no marcador deixou a partida aberta, com as duas equipes no ataque em busca do gol que poderia definir o resultado. E o Borussia Dortmund foi mais eficiente e virou o jogo aos 29 minutos. Após roubar a bola de Lahm, Marco Reus avançou em contra-ataque e tocou para Dembélé. O meia tirou Alaba da marcação e manda na gaveta, sem chances de defesa para Ulreich.

Aubameyang e Dembélé comemoram gols que classificaram Dortmund à decisão da DFB-Pokal (Foto: Christof Stache/AFP/Getty Images)

O Bayern de Munique tentou impor pressão nos minutos finais para ao menos igualar o marcador novamente e levar a decisão ao tempo extra. Enquanto Carlo Ancelotti colocou sangue novo no setor ofensivo, Thomas Tuchel promoveu a entrada de jogadores com o objetivo de fortalecer a marcação e o campo defensivo. As principais jogadas bávaras vieram com Arjen Robben, mas Bürki garantiu o resultado com boas defesas e o Borussia Dortmund vai disputar a quarta decisão seguida de DFB-Pokal no dia 27 de maio.