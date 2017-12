Conheça Peter Stöger, técnico incumbido de salvar temporada do Borussia Dortmund

Peter Stöger na coletiva de imprensa que anunciou a sua contratação (Foto: Kirchner/Inderlied)

O Borussia Dortmund anunciou na manhã deste último domingo (10) o novo técnico do time, o austríaco Peter Stöger, ex comandante do Colônia. Com o contrato estabelecido até o dia 30 de junho de 2018, o atual treinador tem a missão de fazer com que a equipe aurinegra melhore seu desempenho na temporada, pare de cair vertiginosamente na tabela da Bundesliga, consiga avançar na DFB Pokal e na Europa League. E antes da pausa de inverno, Stöger já precisa lidar com dois jogos contra o Mainz 05 e o Hoffenheim no campeonato alemão, além de confrontar o Bayern de Munique na Allianz Arena pela terceira rodada da Copa da Alemanha.

Antes de se tornar treinador, Peter Stöger foi meio campista e jogou apenas em times austríacos, estando em atividade de 1986 a 2004, quando encerrou sua carreira como futebolista aos 38 anos no Untersiebenbrunn. Começou a carreira no Favoritner AC Wien, mas foi no Austria Wien onde jogou por mais tempo, de 1988 a 1994, 6 anos no time onde fez 181 jogos, 52 gols e conquistou três títulos seguidos na Bundesliga austríaca, 1990/91, 1991/92 e 1992/93. Também conquistou mais outro título da liga austríaca pelo Rapid Wien em 1995 e em 96 jogou a UEFA Cup Winners' Cup, a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, mais conhecida como Recopa Europeia, chegando a final contra o PSG e perdendo por 1 a 0.

Pela seleção da Áustria, Peter fez a sua estreia em fevereiro de 1988 contra a Suíça, participou de 65 jogos pela seleção e marcou 15 gols. Chegou a jogar a Copa do Mundo de 1998 na França, mas os austríacos foram eliminados logo na fase de grupos. Seu último jogo pela seleção foi em um amistoso em março de 1999, novamente enfrentando a Suíça.

Como treinador, Stöger começou em 2005 no Austria Wien, mas teve uma passagem muito curta de março até dezembro. Logo após passou a treinar o First Vienna, de 2007 a 2010, depois o Grazer AK, entre 2010 a 2011, e o SC Wiener Neustadt, de 2011 a 2012. Até retornar ao Austria Wien na temporada 2012/2013 e conquistar o campeonato austríaco com o recorde no número de pontos, sendo o último título no torneio da equipe.

Com essa conquista na Áustria, Stöger despertou interesses do Colônia, na Alemanha, após terem caído para a segunda divisão da Bundesliga e não conseguirem voltar para a primeira divisão na temporada 2012/2013 ao terminarem em quinto lugar. Com a mudança do diretor esportivo do clube alemão, em junho de 2013 foi anunciada a contratação de Peter Stöger como técnico do Köln. Em apenas uma temporada, o austríaco venceu a 2.Bundesliga, ganhando a promoção para a divisão superior e nas três temporadas seguintes construiu uma equipe forte que terminou 2016/2017 em quinto lugar e a vaga direta para a Europa League, 25 anos após a última aparição dos bodes em competições internacionais. Contudo, nesta temporada 2017/18 o Colônia teve um dos piores inícios de temporada na Bundesliga, marcando apenas dois pontos em 14 rodadas, sendo assim, a equipe demitiu Stöger no dia 3 de dezembro.

Uma semana depois, o treinador austríaco foi contratado pelo Dortmund para atuar até o final da temporada, juntamente com seu assistente de longa data, Manfred Schmid, e Jörg Heinrich, ex-jogador aurinegro que venceu a UEFA Champions League com o Borussia Dortmund em 1997. Logo depois da coletiva de imprensa que anunciou a sua contratação, Stöger começou imediatamente o trabalho na equipe tendo duas sessões de treinamento no domingo e na segunda-feira para preparar o time para enfrentar o Mainz 05 na terça-feira, às 17h30 (horário de Brasília), na OPEL Arena.

Mesmo com o pouco tempo de contrato, espera-se que Peter Stöger traga a vitalidade e o bom desempenho do Dortmund de volta, além de tentar tira-lo da situação em que se encontra.