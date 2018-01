Guia VAVEL Bundesliga 2017-18: relembre desempenho das equipes após pausa de inverno

Foto: TF-Images/Getty Images

Após a conhecida e tradicional pausa de inverno, aliada às festividades de fim de ano, a Bundesliga 2017-18 volta a ser disputada a partir desta sexta-feira (12). O retorno dos jogos na principal competição de futebol da Alemanha marca também a volta das atividades esportivas no país. Entretanto, praticamente um mês após a última rodada, qual o panorama do Campeonato Alemão? O que promete a disputa pelo título, por competições europeias, além da briga contra o rebaixamento? Abaixo, veja um pequeno guia preparado pela VAVEL Brasil, além de acompanhar de maneira mais específica os principais aspectos dos seis primeiros colocados.

Título e competições europeias

Na primeira parte, a liderança da Bundesliga ficou basicamente em duas mãos, nas mãos dos times potencialmente favoritos à conquista do torneio nos últimos anos. Debaixo do comando de Peter Bosz, o Borussia Dortmund começou de maneira absoluta e aproveitou tropeço dos concorrentes para disparar no topo da tabela e abrir boa vantagem. Após seis rodadas, a equipe aurinegra estava invicta, com boa vantagem na primeira colocação e tranquila.

Até que veio o primeiro Der Klassiker do campeonato e o Bayern de Munique mostrou que não pode dar brechas e facilidades aos bávaros. A vitória encerrou a invencibilidade do BVB e colocou o clube de Dortmund em uma queda livre. Com isso, a vantagem aberta nos primeiros jogos caiu por terra, os atuais pentacampeões – que começaram a temporada turbulenta, demitiram Carlo Ancelotti e retiraram Jupp Heynckes da aposentadoria – voltaram a ser absolutos. Por mais que houvesse vontade de evitar que o Bayern disparasse na liderança, os resultados e atuações em campo provaram que seria uma tarefa complicada. Com isso, o Bayern soma 41 pontos no topo e conta com um surpreendente e agradável Schalke 04 na segunda colocação, com 30 pontos.

Enquanto o Bayern reina sozinho na primeira colocação e segue com muita tranquilidade e firmeza rumo ao inédito hexacampeonato nacional, a briga por vaga nas competições europeias segue intensa. Schalke 04 tem 30 pontos e ocupa o segundo lugar, enquanto Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach estão empatados com 28 pontos, e se espalham até o sexto posto, separados pelos critérios de desempate.

Rebaixamento

Mais uma vez, a briga contra o rebaixamento à 2. Bundesliga é formada por clubes tradicionais que voltam a sofrer com resultados negativos, desempenhos ruins e preocupação por parte de torcedores, elenco, comissão técnica e gestores. A zona de rebaixamento é ocupada atualmente por Colônia, Hamburgo e Werder Bremen, que disputaria os playoffs. A situação dos Bodes é mais complicada, uma vez que a equipe venceu apenas uma partida e conquistou apenas seis pontos em 51 disputados. O time tem 11 pontos de desvantagem em relação ao Mainz 05, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. No início do segundo turno, Wolfsburg, Freiburg e Stuttgart se juntam ao grupo que mostram mais preocupação em relação à parte inferior do que posições superiores.

