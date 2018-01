Bayern de Munique vira a partida duas vezes e supera Werder Bremen

Neste domingo (21), o Bayern de Munique recebeu o Werder Bremen na Allianz Arena em partida que acabou com vitória de virada dos donos da casa na 19º rodada da Bundesliga. O jogo foi bastante disputado entre as equipes, o Bremen abriu o placar, mas o Bayern empatou ainda no primeiro tempo. No segundo, o Bayern virou duas vezes e terminou com o placar de 4 a 1. Os gols foram marcados por Gondorf, Müller (2x), Lewandowski (2x) e Süle (contra).

Para os bávaros, o resultado foi ótimo tanto para a equipe quanto para Lewa e Müller. O atacante polonês marcou o seu 17º gol nesta temporada da Bundesliga, sendo o seu 94º gol até o momento na competição. E o meio campista alemão marcou o seu 100º gol no campeonato alemão. O Bayern permanece na liderança com 47 pontos, 16 pontos na frente do vice-líder Bayer Leverkusen.

Já o Werder Bremen, mesmo tentando bater de frente com os bávaros, sofrem com a derrota que mantem o time em 16º lugar com 16 pontos, na repescagem. Está apenas um ponto na frente do Hamburgo e quatro atrás do Mainz, último time fora da zona de rebaixamento.

As equipes voltam a jogar no próximo sábado. O Bayern de Munique enfrenta o Hoffenheim, novamente na Allianz Arena, às 12h30 (horário de Brasília). O Werder Bremen entra em campo mais tarde, às 15h30, contra o Hertha Berlin, no Weserstadion.

Alviverdes comemoram o gol que abriu o placar feito por Gondorf (TF-Images/Getty Images)

Grande movimentação ofensiva das equipes no primeiro tempo

Logo no início da partida, o Bayern já mostrava a superioridade que iria impor durante a partida. Mesmo assim, a primeira chance do jogo foi do Bremen com Kruse, aos 7 minutos, cabeceando livre, mas a bola saiu rente a trave direita. Os bávaros responderam em seguida com Ribéry, aos 11’, o francês recebeu de Müller e arriscou de fora da área obrigando Pavlenka defender em dois tempos. Em seguida outra oportunidade aos 13’, com Lewandowski cabeceando para fora.

Os donos da casa dominavam o jogo, mas quando os visitantes estavam com a bola chegavam com perigo ao ataque. Aos 25’, em jogada de Eggestein com Kruse, o atacante alemão girou e tocou para Jérôme Gondorf sozinho chutar rasteiro para marcar o primeiro gol da partida. O Bremen conseguiu abrir o placar dentro da Allianz Arena quebrando uma série de três anos sem marcar no estádio. Além disso, é a primeira vez que o Bayern vez na temporada que o Bayern começava um jogo perdendo.

Em seguida, os bávaros pressionaram no ataque apertando ainda mais a defesa dos alviverdes que estava bem fechada. Algumas tentativas ofensivas, mas sem oportunidades de empatar. O Werder não se intimidou na casa do adversário e nem relaxou depois do gol marcado, levando perigo todas as vezes que conseguia a posse de bola.

Já nos minutos finais da primeira etapa veio o gol de empate. Aos 41 minutos, Boateng lançou de longe para Thomas Müller dentro da área que dominou no peito e chutou com a direita igualando o placar. Sem aparecer mais chances para as equipes, assim terminou o primeiro tempo.

Müller comemora o gol (Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images)

Bayern vira duas vezes no segundo tempo

As equipes voltaram a segunda etapa querendo ainda mais jogo. Como já era esperado, os donos de casa novamente começaram dominando, construindo jogadas ofensivas. Mesmo assim o Bremen continuou não se intimidando e aos 55 chegou bem ao ataque levando certo perigo. Já o Bayern teve uma grande chance logo depois, aos 56 minutos, Rodríguez cruzou para Lewandowski que chutou na trave.

Os bávaros trabalhavam bem no ataque. Aos 60’, Vidal mandou uma bomba para o gol e Pavlenka fez uma bela defesa. Em seguida, aos 62 minutos, Robert Lewandowski apareceu virando a partida, marcando seu 16º gol na temporada da Bundesliga. O Bayern cresceu ainda mais na partida. Aos 68’ Ribéry chutou para o gol e Pavlenka tirou com o pé, no rebote o francês chutou novamente e o goleiro checo expalmou.

Ao conseguir a bola, o Bremen subia bem ao ataque. Assim, em cobrança de escanteio para os alviverdes, Niklas Süle acabou escorando na bola e marcou gol contra de empate. O Bayern então foi atrás de outra virada que veio três minutos depois. Aos 76’, Lewandowski surgiu para marcar novamente outro gol de virada, seu 10º gol contra o Werder Bremen vestindo a camisa vermelha e o 17º na temporada.

Os alviverdes responderam aos 79 minutos, Kruse passou para Junuzovic que arriscou o chute e mandou para fora. Não contente com o placar, os bávaros marcaram o quarto aos 84’. Rodríguez dá belo passe pra Müller marcar o seu 100º gol na Bundesliga.

Já no finalzinho da partida, aos 91’ Junuzovic ainda tentou, mas chutou a bola que passou no canto esquerdo do gol. Com isso, terminou a partida na Allianz Arena com grande vitória bávara.