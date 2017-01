Após imbróglio com Everton, Milan oficializa contratação por empréstimo de Deulofeu

Ao lado de Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, Deulofeu posa para foto (Foto: Divulgação/Milan)

Agora é oficial. Após imbróglio com o Everton, o Milan confirmou, na tarde nesta segunda-feira (23), a contratação por empréstimo do meia-atacante Gerard Deulofeu. Com 22 anos, o jogador assinou contrato até 30 de junho de 2017 após ser aprovado nos exames médicos, realizados na clínica La Madonnina, em Milão. O acordo não inclui opção de compra.

De acordo com a imprensa italiana, Deulofeu já compareceu a Milanello, centro de treinamento do Milan, para conhecer os novos companheiros e iniciar as atividades sob o comando do técnico Vincenzo Montella. Como estava treinando no Everton, a expectativa é de que o espanhol esteja apto para o clássico contra a Juventus, quarta-feira (25), no Juventus Stadium, em jogo único pelas quartas de final da Copa Itália.

Camisa de Donnarumma é a mais procurada nas lojas pela torcida do Milan

Na última sexta-feira (20), o Milan chegou anunciar nas redes sociais a contratação de Deulofeu, mas teve de apagar a publicação minutos depois. O Everton, segundo a Sky Sports britânica, alegara que a negociação não havia sido concluída, e por isso o clube inglês estaria furioso com o Diavolo.

Ponteiro (ou winger, expressão usada na Inglaterra) de origem, Deulofeu foi emprestado a Everton e Sevilla antes de ser adquirido em definitivo pelos Toffees, antes do início da temporada 2015/16. Na Inglaterra, não conseguiu corresponder às expectativas e deixa o Everton tendo disputado 75 jogos, marcado oito gols e fornecido 19 assistências para seus companheiros.

Deulofeu é a segunda contratação do Milan nesta janela de transferências de janeiro. O goleiro Marco Storari, que chegou após uma troca que levou por empréstimo o brasileiro Gabriel ao Cagliari, foi o primeiro reforço rossonero para o restante da temporada. No time de Milão, Deulofeu disputará vaga com o compatriota Suso e o francês M’Baye Niang, que são os dois pontas do time milanês.