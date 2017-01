Ex-Genoa, argentino Lucas Ocampos é contratado pelo Milan para reforçar setor ofensivo

Ocampos é o terceiro reforço do Milan nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/Milan)

Após negociar o francês M’Baye Niang com o Watford, o Milan anunciou nesta segunda-feira (30), em comunicado oficial, a contratação do atacante Lucas Ocampos, de 22 anos. Ex-Genoa, o jogador argentino chega sob a condição de empréstimo até 30 de junho deste ano.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o acordo incluiu opção de compra ao término do contrato, e o Milan pagará € 500 mil ao Genoa pelo empréstimo do atleta. Dono dos direitos do argentino, o Olympique de Marseille irá fatura 25% de uma possível venda futura do jogador.

Ocampos desembarcou em Milão na manhã desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Milan. Antes de dar entrada na clínica La Madonnina, o atacante conversou rapidamente com a imprensa e celebrou a oportunidade de jogar pelo time rossonero. “Estou feliz de estar aqui e vou tentar dar o meu melhor”, disse.

Ocampos iniciou sua trajetória no futebol defendendo as cores do River Plate, onde estreou profissionalmente em 2011 (ano do rebaixamento da equipe de Buenos Aires à segunda divisão da Argentina). As boas atuações pelo River Plate chamaram a atenção do Monaco, que acertou sua compra em agosto de 2012.

No time de Principado, o atacante se destacou por gols bonitos e jogadas plásticas. Em 2015, assinou com o rival do Monaco, o Olympique de Marseille, clube cujo defendeu por 16 meses antes de rumar por empréstimo ao Genoa.

Antes de ser contratado pelo Milan, Ocampos havia realizado 14 jogos (12 como titular) e marcado três gols pelo time de Gênova. Na equipe do técnico Vincenzo Montella, Ocampos irá atuar como ponta, disputando posição com Suso, Gerard Deulofeu e Giacomo Bonaventura, embora esse último deva ser recuado para jogar na trinca de meio-campistas.

Ocampos é o terceiro reforço do Milan nesta janela de transferências. O primeiro foi o goleiro Marco Storari, seguido pelo atacante Deulofeu.