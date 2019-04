Avenida recebe Grêmio pela primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho 2018, sendo disputado no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul/RS

Zebra de um lado e superação do outro. Avenida e Grêmio chegam às semifinais do Campeonato Gaúcho 2018 após muito trabalho na fase de grupos. A bola rola para Periquito e Tricolor a partir das 16h deste domingo (25), no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

O Avenida entrou no Campeonato Gaúcho 2018 com a missão de permanecer na elite estadual. A equipe de Santa Cruz do Sul conquistou a vaga na Série A na última temporada. O Periquito venceu três vezes, empatou seis e perdeu apenas dois jogos na primeira fase do Gauchão. Na semifinal o time Alviverde passou, com dois empates, pelo Caxias, que terminou a fase classificatória na segunda colocação.

Fabiano Daitx, técnico do Avenida, fez mistérios durante a semana e ainda não confirmou a equipe que entrará em campo para o primeiro duelo da semifinal do Gauchão. O certo é que o treinador poderá contar com o zagueiro Luís Henrique, que volta após cumprir suspensão. No meio de campo a dúvida fica entre Tchelé, que treinou entre os titulares durante a semana, e Moisés Baiano, que saiu mais cedo da última partida com dores musculares.

"Se jogar Moisés ou o Tchelê, não muda nada para o Grêmio. O Moisés se entrega muito e já sentiu no último jogo. Mas o Tchelê é boa opção, pode ser alternativa", despistou Fabiano Daitx.

Provável escalação do Avenida: Fabiano Heves; Itaqui, Claudinho, Luís Henrique e Roger; Toto, Fidelis; Moisés Baiano, Alexandre e Welder; Cleverson.

O Grêmio superou as dificuldades da primeira fase do Gauchão e conseguiu se classificar para a semifinal da competição. A equipe Tricolor foi alcançar a sua primeira vitória apenas na 7ª rodada, contra o Brasil de Pelotas. Os comandados de Renato Gaúcho terminaram a primeira fase com quatro vitórias consecutivas.

Se por um lado Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, não poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel, que segue com a Seleção Brasileira, pelo outro contará com o retorno do volante Arthur ao time titular. Outro desfalque do Tricolor será o Capitão Maicon, vetado pelo departamento médico do clube. Bressan deve seguir na zaga ao lado do argentino Walter Kannemann. O Grêmio contará com cerca de 1,3 mil torcedores em Santa Cruz do Sul.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Avenida e Grêmio já se enfrentaram 14 vezes. A vantagem é do time da Capital. São 11 vitórias do Tricolor contra duas do Periquito. As equipes ficaram no empate uma vez. Nesse duelo o Grêmio marcou 53 gols e sofreu 13.