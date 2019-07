Fernando Diniz confirma saída de Luciano, mas garante Pedro focado no Fluminense

ol a torcTreinador do Fluminense, Fernando Diniz concedeu entrevista neste domingo (14) após o treino da equipe nas Laranjeiras. A atividade, última antes da partida contra o Ceará na segunda-feira (15), contou com a presença de alguns torcedores.

Diniz falou sobre a situação de Luciano, que ficará fora do time em mais uma partida. O treinador afirmou que o atacante está de saída do Tricolor e que respeita sua decisão.

“Ele está acertando a saída dele. Ainda não saiu. Eu conto com os jogadores que desejam ficar no Fluminense. A gente precisa de quem quer ficar no Fluminense. Não me incomodou o comportamento dele pois eu sei respeitar. Mas eu também sei respeitar o time e o que a gente quer no campeonato. Como ele estava oscilando, preferi ficar com quem quer contribuir de uma maneira única para a gente avançar no Brasileiro e na Sul-Americana.”

A boa notícia fica por conta do retorno de Pedro. O atacante deve ser titular na partida contra o Ceará. Sobre o interesse do Flamengo no camisa nove da equipe, o Diniz ressaltou que ele está focado no Fluminense.

“O que eu posso te dizer é que ele é um homem especial e um jogador especial. Ele está focado no Fluminense. Não foi a melhor semana de treinos dele por casualidade. Ele está focado e vibrante. Está vinculado ao clube e com o que a gente pretende. Eu sei que posso contar com ele”.

E a torcida no treino?

Com a presença de alguns tricolores nas atividades, o comandante ressaltou a importância da conexão entre os jogadores e os torcedores.

“A energia da torcida é maravilhosa. A sensação é boa, de fato uma troca de energia muito intensa. Algo que eu já tinha relatado em outros momentos. Este time tem uma conexão especial. Espero que a gente comece um ciclo virtuoso de resultados. A gente tem jogado bem, então, espero que isso tenha resultados.”

“Quando Nenê chegar, ele terá de se adaptar ao time"

Sobre a vinda de Nenê, Diniz acredita que ele deve se adaptar bem. O meia rescindiu contrato com o São Paulo na última sexta (12) e deve formar vínculo com o Tricolor até 2020.

“Quando Nenê chegar, ele terá de se adaptar ao time. Será um processo. Seria bom se ele tivesse vindo no começo do ano. Eu acredito que o time favorece a ele. Acho que se adaptará bem. Ele pode jogar mais na frente ou recuado. Sabe organizar e sabe pisar na área para fazer gol.”

Recentemente, o Fluminense anunciou a contratação do goleiro Muriel. No entanto, para a próxima partida Agenor segue como titular. Diniz fez questão de elogiar também Marcos Felipe, goleiro que faz parte do elenco.

“Muriel soma competitividade. É um grande goleiro. Alisson por algum tempo foi reserva dele. Além disso, por determinado momento, ainda tinha o Agenor no Internacional. Então, falta o Fluminense contratar ele só. Quero destacar ainda que temos o Marcos Felipe, um bom valor. Muriel é um grande goleiro e vai nos ajudar, mas amanhã joga o Agenor. Ele está treinado e vamos mantê-lo.”

De olho na base

Sobre a vinda de reforços, Diniz afirmou que gosta de olhar também para a base e lembrou de Luan e Calegari, que recentemente subiram para a equipe profissional.

“Time joga de uma maneira que eu consigo fazer adaptações. Eu gosto de olhar muito para a base, para ver o que o Fluminense tem. Luan e Calegari subiram. A gente teve uma reunião de aproximar ainda mais Xerém daqui. Algumas indicações, eu fiz. Mas a gente tem de trazer quem possa pontualmente somar. Quero ver quem posso subir da base.”

Fernando Diniz finalizou fazendo uma avaliação do início da nova diretoria do Fluminense. Segundo ele, o início está ótimo. E uma das melhorias foi o pagamento de dois meses de salários atrasados.

“Início está ótimo. A iniciativa de hoje mostra isso. A nova direção pagou dois salários já, a gente estava sofrendo no começo do ano. Angioni continua na função, Celso está lá no dia a dia. O Mário é um jovem apaixonado pelo clube e se preparou para realizar o sonho de ser presidente do clube. Espero que ele possa ajudar o clube a melhorar a sua situação.”

Na próxima segunda-feira (15), o Fluminense recebe o Ceará, no Maracanã, às 20h (de Brasília). O confronto é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.