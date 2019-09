Apesar da derrota, Oswaldo garante recuperação do Fluminense: “Vamos melhorar”

O técnico Oswaldo de Oliveira concedeu entrevista nesta terça-feira (10), após a derrota do Fluminense para o Palmeiras por 3 a 0. A partida foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante iniciou falando sobre uma das alterações feitas durante a partida, a saída de Airton para a entrada de Yuri Lima.

“O Airton pediu para sair, estava sentindo cãibras. Ele não conseguia se manter jogando. A gente estava frágil no meio de campo. Com dois atacantes, criamos. Havia uma fragilidade que havia necessidade de corrigir” explicou.

Sobre a estratégia montada para a partida, Oswaldo de Oliveira ressaltou que escalou o que tinha de melhor e lamentou chances perdidas e que poderiam dar outro rumo ao jogo.

“Nós temos de escalar o que nós temos de melhor. No jogo passado, funcionou muito bem. A gente criou algumas chances. Se a gente tivesse feito o gol no momento oportuno, o jogo teria outra figura”.

O meio de campo foi formado por Airton, Ganso e Nenê, assim como na partida contra o Fortaleza, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0. Ao ser questionado se o time ficou mais exposto, o treinador confirmou.

“Eventualmente hoje ficou. Eventualmente por ação do adversário, mas no jogo passado funcionou. Criamos e não fomos efetivos. Vou usar sempre quem estiver nas melhores condições”.

O comandante Tricolor revelou que os jogadores ficaram abatidos no intervalo devido às chances perdidas na primeira etapa, mas que tentou reanimá-los. E foi otimista quanto à recuperação da equipe no campeonato.

“Fluminense tem 20 jogos pela frente, um turno inteiro. E nós vamos melhorar, com certeza. Vamos fazer jogos melhores e vamos buscar resolver os nossos problemas”.

O volante Allan ficou fora novamente pois se reapresentou com dores no pé direito e retornou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos. Sobre a situação do jogador, Oswaldo afirmou que não deve ser grave.

“Ele vai fazer um exame amanhã. A minha expectativa é de que ele se recupere, que não seja nada grave. Sobre os outros, vamos ter de buscar alternativas dentro do elenco. Tem o Yuri para a vaga no Airton. Na do Nem, tem o Marcos Paulo. Vamos ver o que fazer” finalizou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (15), pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. O adversário é o Corinthians. A partida será no Mané Garrincha, às 16h (de Brasília). O Tricolor é o 17º colocado na tabela, com 15 pontos conquistados.