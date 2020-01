Caio Henrique, Vanderlei e outros nomes: as negociações do Grêmio para 2020

O Grêmio anunciou em dezembro a saída dos três dirigentes do departamento de futebol, mesmo assim o Tricolor vem agindo com muita intensidade no mercado de transferências. Ainda sem nomes definidos para assumir o departamento de futebol, o diretor executivo Klauss Câmara e o presidente Romildo Bolzan tomaram à frente nas negociações.

Juninho Capixaba

O lateral-esquerdo de 22 anos, encaminhou seu retorno ao Bahia, equipe onde se destacou muito no campeonato brasileiro de 2017. o destaque fez o atleta chegar ao Corinthians e Grêmio, porém não repetiu o bom desempenho. O negócio é por empréstimo de uma temporada com opção de compra caso o atleta se destaque.

Rafael Thyere

Zagueiro que chegou a participar da campanha do título da Libertadores de 2017 com o Grêmio, teve bom desempenho na última temporada no Sport. Titular absoluto na campanha do vice-campeonato da Série B, o atleta irá permanecer no time de Recife para a Série A de 2020. Tal como o caso do Juninho Capixaba, o negócio também é por empréstimo de uma temporada.

Kaio

O volante de 24 anos, também foi emprestado ao Sport em 2019, porém diferente de Rafael Thyere o atleta não teve bom desempenho sendo pouco utilizado. O diretor executivo Klauss Câmara revelou que o jogador está indo para o Paraná em 2020, não dando mais detalhes se o negócio é em definitivo ou empréstimo.

Caio Henrique

O lateral-esquerdo que se destacou no Fluminense em 2019, será emprestado ao Grêmio em 2020. Na coletiva de apresentação de Victor Ferraz, o executivo gremista revelou que o anúncio do jogador depende apenas do envio de alguns documentos por parte do Atlético de Madri, ainda afirmou que a decisão da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, atrasou o envio por parte do time espanhol.

Vanderlei

O experiente goleiro santista, está no alvo do tricolor gaúcho. O Grêmio teria feito proposta equivalente a oferta que o Atlético-MG fez ao Santos, como o desejo do jogador estaria pesando a favor do Grêmio a negociação estaria próxima de um desfecho, mas segundo os dirigentes gremistas seguem negociando, sem esconder o desejo de contar com o atleta.

Volante, meia e centroavante

O Grêmio segue em busca de reforços para as três posições. As saídas de Rômulo e Michel, junto com o desfalque do Matheus Henrique durante as Olimpíadas e pré-olímpico fazem o tricolor gaúcho ir atrás de mais um volante para 2020, mesmo com o anúncio de Lucas Silva para a posição. Rafael Carioca, que já interessou ao Grêmio na última janela, é uma das opções analisadas junto com Gregore, do Bahia.

No meio campo, o Grêmio teve as baixas de Luan e Thonny Anderson assim Renato Gaúcho tem apenas os jovens promissores Jean Pyerre e Patrick para a posição. Pity Martinez e Carlos Sanches foram especulados para a posição, mas nenhuma das negociações evoluiu.

Centroavante é uma carência recorrente da equipe gremista, Pedro que foi muito especulado, está descartado tanto pelo presidente como pelo diretor executivo Klauss Câmara. Conforme entrevista de Romildo Bolzan, o perfil do jogador à ser contratado tem muita presença de área mas com o nome de Pedro descartado, o alvo do Grêmio é mantido em sigilo.