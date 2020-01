Grêmio vence São José dentro de casa e assume vice-liderança do Grupo B do Gauchão

O Grêmio encarou o São José com a responsabilidade de ganhar a partida para entrar na zona de classificação para a semifinal do primeiro turno do Gauchão. Assim, iniciou o jogo de forma bem ofensiva, porém o zequinha resistiu bem aos avanços gremistas.

Da metade até o fim do primeiro tempo, o Tricolor gaúcho não conseguiu criar perigo e permitiu ao São José chegar com perigo nos contra-ataques. Ainda no primeiro equipe o Grêmio teve a baixa de Kannemann que saiu sentindo muitas dores no seu pé esquerdo após trombada com o atacante Gustavo Xuxa do São José.

Já nos acréscimos o primeiro tempo, o Zequinha conseguiu envolver a defesa gremista pelo seu lado esquerdo e abriu o placar em bela jogada. O gol foi marcado pelo volante Diguinho, multicampeão pelo Fluminense, assim o Grêmio foi para o vestiário em desvantagem.

Na volta do vestiário, a equipe da casa veio com mais intensidade e agressividade. Aos 6 minutos Maicon apareceu dentro da área e cruzou com perfeição para Éverton que cabeceou no travessão. Porém, mesmo criando mais oportunidades o placar não mudou.

Depois de nova bola carimbar o travessão, aos 15 minutos em finalização de Luciano, o Grêmio conseguiu igualar o placar em cabeçada de Éverton. A assistência ficou por conta do novo contratado Victor Ferraz que fez belo cruzamento na segunda trave.

Buscando a vitória, Renato Gaúcho colocou Ferreira e Thaciano nas vagas de Lucas Silva e Patrick respectivamente. Em bons avanços pela esqueda, Ferreira levou perigo a meta defendida por Fábio e foi dessa maneira que a equipe da casa conseguiu a vitória. Ferreira cortou para o meio e finalizou na trave, no rebote Éverton finalizou rasteiro para o fundo da rede.

Éverton: artilheiro e decisivo

Assim como em 2019, Éverton chamou a responsabilidade nos momentos difíceis e não foi diferente no jogo de hoje. Éverton marcou os 2 gols da vitória e além de dar a vitória ao tricolor gaúcho cebolinha já se firma com artilheiro do time em 2020 com 2 gols.

Supremacia ticolor

Durante a partida o Grêmio foi muito superior e isso fica ainda mais evidente nos números da partida. O visitante teve apenas 1 finalização certa e 37% de posse de bola, mas apesar dos números inferiores o São José complicou muito o jogo, abrindo o placar na sua única finalização certe.

Por outro lado, o Grêmio acumulou chances de gol, tendo finalizado em 26 oportunidades e com 63% de posse de bola. Apenas 11 finalizações foram certas e em 3 momentos o Grêmio carimbou a trave. Assim, o Tricolor gaúcho fez por merecer a vitória mas só conquistou a vantagem aos 42 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Esportivo novamente dentro da Arena do Grêmio. Já o São José enfrenta o Aimoré, dentro de casa.