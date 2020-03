Fluminense joga bem e goleia Resende no Maracanã

Sem dúvidas foi a melhor atuação do Tricolor contra um time de menor investimento no ano. Com Yago e Hudson novamente como volantes, o time ficou mais leve e conseguiu criar mais chances de gol.

A vitória por 4 a 0, válida pela 2ª rodada da Taça Rio, garantiu o time de Odair Hellmann por mais uma rodada na liderança geral do Campeonato Carioca

1 a 0 foi pouco

Precisando da vitória para manter a liderança geral do Carioca, o Fluminense começou o jogo pressionando o Resende. Logo aos 3 minutos, após uma roubada de bola de Yago no campo de ataque, Nenê isolou cara cara com o goleiro.

O placar foi aberto logo em seguida, em jogada trabalhada e iniciada desde o campo de defesa. Fernando Pacheco recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Wellington Silva colocar para as redes.

O Flu seguiu em cima e perdeu mais uma grande chance com Gilberto. A essa altura da partida o placar já podia estar definido com apenas 20 minutos de jogo.

Com o passar do tempo o Resende conseguiu se ajeitar e foi equilibrando as ações, muito por conta do Tricolor ter diminuido a intensidade na troca de passes.

Mesmo assim, Muriel não foi ameaçado e o alvinegro só arriscou chutes de fora da área.

Goleada

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o time de Odair ampliou o placar. Depois de uma cobrança de falta de Nenê para área, Marcos Paulo aproveitou o rebote do goleiro para marcar.

O Flu seguiu no ataque e aos 15 minutos, Hudson sofreu pênalti. Na cobrança Nenê fez 3 a 0. Com apetite para mais, Gilberto marcou o quarto do Tricolor depois de ótima jogada trabalhada.

Sem forças para reagir, o Resende não conseguia assustar o goleiro Muriel. O Fluminense ainda podia ter feito mais gols, mas o placar final ficou no 4 a 0.