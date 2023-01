Com um a menos, Athletico segura empate com Barretos e avança na Copinha

Na terceira e última rodada do grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Athletico Paranaense enfrentou o Barretos e os clubes empataram em 1 a 1. A sede desta chave é Barretos e o jogo foi realizado no estádio Fortaleza.

Essa é a primeira participação do clube e da cidade de Barretos na Copinha. Na primeira partida o clube venceu o São Bento por 2 a 1 e na segunda rodada perdeu para o Picos-PI por 1 a 0.

O Furacão começou a partida tomando a iniciativa, porém Barretos precisava vencer para avançar de fase e não se amedrontou para tentar abrir o placar. Até metade da primeira etapa, os dois times tiveram poucas chances de gol.

Athletico abre o placar

Aos 23, após um chute ruim de Gustavo Braga, Juan Torres apareceu por trás da zaga do Barretos para chutar e abrir o placar para o Athletico. Juan Torres também havia marcado um gol na segunda rodada, contra o São Bento.

Logo depois do gol marcado, aos 25, o Barretos teve uma grande chance. Após um chute de longe, o goleiro do Furacão, Gabriel Pereira, deu o rebote e Cadu marcou o gol, porém estava impedido.

Expulsão e pênalti para o Barretos

Aos 43, o zagueiro João Vialle, do Athletico, conseguiu impedir uma bela finalização do Barretos, mas após outra chance, o zagueiro tentou afastar a bola e chutou na própria mão. O árbitro marcou o pênalti e expulsou João. Gustavo cobrou com muita categoria e empatou a partida.

Barretos domina segundo tempo

Com um jogador a mais, a equipe paulista começou dominando a segunda etapa. Aos 4, após um jogador do Athletico tentar afastar a bola e chutar para trás, Erick cabeceou e Gabriel Pereira fez uma boa defesa. Após esse lance, os paulistas não conseguiram grandes oportunidades durante a segunda etapa. A maioria das finalizações foram de fora da área e sem perigo.

Mesmo sem a classificação para a próxima fase, os jogadores do Barretos foram aplaudidos no fim da partida.

Picos vence jogo movimentado

No outro confronto do grupo 7, o Picos venceu o São Bento por 4 a 3. A equipe paulista perdeu as três partidas enquanto que o clube do Piauí ganhou dois dos três jogos.

Classificação grupo 7

O Furacão ficou na liderança do grupo, com 7 pontos, Picos em segundo, com 6, Barretos em terceiro, com 4, e São Bento em último sem pontuar.

Próxima fase

Na próxima fase, o Athletico enfrenta o Guarani, que ficou na segunda colocação do grupo 8. Já o Picos joga contra o Grêmio, que liderou o grupo 8. As datas dos confrontos ainda não foram definidas.