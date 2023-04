Paulo Turra elogia Athletico após classificação: "Fomos merecedores"

Pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (25), o CRB até tentou aprontar contra o Athletico-PR abrindo o placar na primeira etapa, porém foi derrotado nos 90 minutos por 2 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, os paranaenses levaram a melhor novamente, por 4 a 2, e garantiram classificação para a próxima fase.

O Athletico-PR apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, foi muito superior na segunda etapa, tendo concluído o jogo com 29 finalizações, e construiu sua remontada com dois gols de Alex Santana, Anselmo Ramon foi quem marcou para o time alagoano.

O técnico Paulo Turra, em sua coletiva defendeu e elogiou a equipe após reverter uma desvantagem de dois gols. "Fizemos um segundo tempo muito bom, com um ótimo volume de jogo. Isso é mérito dos jogadores, que entenderam as orientações que passei no intervalo, que souberam sofrer, e que conseguiram reverter um resultado difícil. Só tenho que enaltecer o trabalho deles. Fomos merecedores."

O treinador do Furacão também respondeu uma pergunta relacionada a dificuldade do Athletico em enfrentar um time de patamar inferior, que disputa a Série B no momento e possui orçamento menor. "Eu sempre preguei respeito aos adversários, O CRB tem os seus valores. Hoje o futebol está muito equilibrado, muito físico, muito mental. Precisamos saber que do outro lado tem profissionais com a mesma ambição."

Durante a partida, enquanto a equipe perdia por 1 a 0 e era eliminada da competição, foi possível notar ofensas vindo da arquibancada com direção ao comandante do Furacão. Paulo também abordou o assunto quando foi questionado sobre o tema. "Eu respeito o torcedor, ele tem o seu direito. O torcedor paga o seu ingresso e esse tipo de coisa faz parte."

Sequência da temporada

O Athletico PR agora aguarda as outras equipes carimbarem suas vagas para as oitavas de final da Copa do Brasil, e a CBF sortear os confrontos. Além dessa competição, a equipe ainda se sustenta no Campeonato Brasileiro Série A, e na Copa Libertadores da América.

Na competição nacional, o Furacão visita o Atlético Mineiro, sábado (29) às 21h. O time figura em décimo primeiro colocado na tabela, com três pontos em duas partidas.

Pela competição continental, o atual vice-campeão irá ao Paraguai para encarar o Libertad, na quinta-feira (04) às 21h. Atualmente no grupo, o time paranaense está em segundo lugar com quatro pontos, mesma pontuação do líder Alianza Lima.