Guedes marca dois e Corinthians vence primeira com Luxemburgo

O Corinthians recebeu o Fluminene na Neo Química Arena em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Timão conseguiu a vitória por 2 a 0, com dois gols de Róger Guedes, que agora se tornou vice-artilheiro da Neo Química Arena de maneira isolada com 28 gols.

A partida começou com o Corinthians indo para cima e conseguindo finalizar a primeira com Adson, mas a bola foi para fora sem maiores perigos. Aos 19, Arias arriscou de fora com muito perigo mas a zaga desviou e mandou para escanteio.

O Flu aumentou a pressão e chegou novamente em passe de Ganso para Lima, que rolou no meio para Samuel Xavier soltar a pancada e Cássio fazer ótima defesa. A blitz continuou quando André, volante convocado para a Seleção Brasileira, criou a chance mais perigosa do Flu em finalização de longa distância, obrigando Cássio a fazer mais uma ótima defesa.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor e pressionando muito, quase marcando logo no início em pancada de Maycon que obrigou Fábio a fazer defesa. Logo aos 13, o alvinegro abriu o placar com gol de Róger Guedes após bom passe de Yuri Alberto de cabeça em contra-ataque lindo puxado por Roni e Matheus Bidu.

Já nos acréscimos, Fagner, que havia entrado na segunda etapa, conseguiu um ótimo cruzamento para Róger Guedes de cabeça marcar seu segundo e chegar a 28 gols marcados na Neo Química Arena.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Corinthians chegou aos oito pontos e agora ocupa a décima quarta colocação, saindo da zona de rebaixamento. Já o Flu se manteve nos 13 pontos e está na oitava colocação.

Ambos agora voltam a campo pela Copa do Brasil, o Timão contra o Atlético-MG e o Fluminense diante do Flamengo.