Matheus Salustiano projeta futuro com São Bernardo e fala sobre recorde histórico

O São Bernardo vem fazendo cada vez mais história no futebol paulista e nacional. Buscando uma classificação inédita para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Bernô conta com uma grande solidez defensiva. Solidez essa que é gerada por um dos grandes pilares da equipe: Matheus Salustiano.

O zagueiro de 30 anos de idade falou de maneira exclusiva com a Vavel Brasil sobre a temporada da equipe do ABC Paulista e sobre seus rendimentos e objetivos pessoais.

Salustiano ajudou o Tigre a chegar as quartas de finais do Paulistão 2023. Na ocasião, a equipe paulista foi eliminada pelo Palmeiras no Allianz Parque. No entanto, a queda para o alviverde proporcionou a conquista do Troféu Independência. O jogador comentou sobre a ascensão do São Bernardo no futebol nacional e sobre a importância deste título para sua carreira.

"Fruto de muito trabalho. Fazer parte desse projeto vitorioso, de uma equipe que construiu um DNA vencedor. O Campeonato Paulista é o melhor estadual do país pelo nível das equipes e de seus jogadores. Fazer a campanha que fizemos nesse ano é muito gratificante e marca muito pra nós e pro clube", disse Salustiano.

"Nosso objetivo sempre foi o título paulista e buscamos com toda nossa força isso, mesmo sabendo das dificuldades do campeonato, queríamos muito ele, mas não veio. A Taça Independência veio pra coroar um trabalho muito bem feito no primeiro semestre do ano", finalizou.

O trabalho bem feito por Salustiano e pelo São Bernardo proporciona, até o momento, uma equipe que se encontra na zona de classificação para o mata-mata da Série C, estando apenas a cinco pontos do líder Operário. Titular da equipe com 16 jogos disputados no torneio, o zagueiro comentou sobre as expectativas em busca de um ascesso inédito para a segunda divisão do futebol nacional.

"Temos um jogo extremamente difícil contra Nautico nessa última rodada pra definir nossa classificação e vamos buscar ela com toda nossa força e com muita humildade e trabalho para assim pensarmos no acesso".

Aos 30 anos de idade, Matheus Salustiano entrou para a história do futebol a atingir a marca de 37,3km/h, se tornando o oitavo na lista dos atletas mais velozes do futebol. O defensor faz parte de um seleto grupo composto por estrelas mundiais como Kyllian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Bruno Henrique, do Flamengo, e Sven Botman, do Newcastle United.

"Fiquei muito feliz com essa marca. Confesso que já bati os 38km/h, mas foi no treino, então não conta. Tenho que agradecer a preparação física e fisiológica do clube e o meu fisioterapeuta esportivo particular, pois muito desses 37,3km/h tem o trabalho deles", disse o recordista.

Vivendo o auge de sua forma física e técnica, Salustiano projetou os seus próximos onjetivos e sonhos no futebol. Para o zagueiro de 1,83m de altura, o acesso à segunda divisão com o Tigre é um grande objetivo: "Tenho muitos sonhos e objetivos dentro do futebol um deles hoje é botar São Bernardo na série B , sonho de poder atuar fora do Brasil um sonho que tenho desde de criança".