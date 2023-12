De contrato renovado com o Amazonas, argentino Diego Torres se diz grato ao Brasil e diz que futebol brasileiro é o melhor da América do Sul

Jogando no Brasil desde 2018, o argentino Diego Torrestem passagens por clubes como Chapecoense, CRB, Grêmio Novorizontino e Vitória antes de chegar ao Amazonas, onde foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro 2023.

Após renovar com o atual clube por mais uma temporada, o atacante diz que o nível do futebol brasileiro é superior a todos os outros países da América do Sul e que não pensa em voltar para a Argentina agora. Ele quer ajudar o Aurinegro a fazer história, em 2024, em busca do acesso à Série A.

“Vou ficar mais um ano no Brasil, sou muito grato a esse país por tudo que já me proporcionou. Minha família adora o Brasil, todos já se sentem praticamente brasileiros. Para falar a verdade, não sinto falta do futebol argentino porque considero que estou jogando no melhor futebol da América do Sul. Espero que a temporada que está por vir seja de grandes alegrias para todos nós”, disse o autor de um dos gols do acesso do Amazonas diante do Botafogo-PB.

Pelo Amazonas, Diego Torres tem 12 jogos e dois gols na vitoriosa campanha da Série C. Um desses gols foi marcado durante a vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, que garantiu o título da terceira divisão. No futebol brasileiro, são 219 jogos, 30 gols e 31 assistências.

“Estamos nos preparando bem para o ano que vem, sobretudo do ponto de vista psicológico. Será uma temporada com mais partidas e mais cobranças por parte da diretoria, torcida e imprensa. Quero levar o meu time ao topo da Série B e conseguir esse tão sonhado acesso”, salientou.

Fundado em 2019, o Amazonas tem apenas quatro anos de existência. Em 2024, o Aurinegro disputará o Campeonato Amazonense, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão Série B.

"Estou muito feliz, nem poderia ser diferente depois dos últimos acontecimentos. Aos torcedores digo que podem continuar esperando tudo de mim, quando entro em campo, só penso em marcar gols e ajudar meus companheiros”, destacou Diego Torres.